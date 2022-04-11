Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yazı karakterleri, ciltleri ve süslemeleri ile her biri sanat eseri olan 70’ten fazla el yazması Kur’ân-ı Kerim, bugünlerde “Kutsal Risâlet: Yazma Mushaf” sergisi ile AKM’de ziyaretçilerle buluşuyor. Tamamına yakını ilk defa sergilenen Mushaf-ı şeriflerden meydana gelen sergi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı yazma eser kütüphanelerinden derlendi. Nuruosmaniye Kütüphanesinin koleksiyonunda bulunan ve altın kullanılarak parşömen üzerine kûfî hatla yazılan 12 asırlık Mushaf-ı şerif, serginin en kadim eseri olma özelliği taşıyor.

SULTAN FATİH’İN YADİGÂRI

Fatih Sultan Mehmed’in vakfettiği el yazması Kur’ân-ı kerim ve Altın Orda Devleti hükümdarı Özbek Han için kâğıt üzerine tahrirli altın mürekkeple yazılan Mushaf-ı şerif de “Kutsal Risâlet” sergisinde ön plana çıkan eserler arasında yer alıyor. Sanatçılarının ustalıklarını gözler önüne seren sergi, İslam sanatının gelişimini de takip etme fırsatı veriyor. Sergi, 29 Nisan’a kadar AKM Galeri’de ziyaret edilebilecek.

Sürgünde bile para için hat yazmadı Resimleriyle tanınan Abdülmecid Efendi’nin hat sanatı merakının kökenleri Sakıp Sabancı Müzesindeki sergiyle ortaya konuyor. SSM Müdürü Nazan Ölçer “Abdülmecid Efendi, sürgündeyken bile eserlerini para için yapmamış” diyor.