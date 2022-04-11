Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İbrahim Baz’ın kaleme aldığı eser, Osmanlı devrinde Siirt’te doğup, cumhuriyet yıllarında faaliyet gösteren Şeyh Hazin’in torunu olan âlimin; zorlu hayatının yanında Ehl-i sünnet merkezli dinî hassasiyetlerini de ortaya koyuyor. İnsan Yayınları etiketiyle neşredilen kitapta Muhammed Kâzım Efendi’nin hayatı üzerinden Doğu’daki İslam kültürü ve medreselerin durumu ile son bir asırda karşılaşılan zorluklar da anlaşılıyor. Aydın’ın bir din adamı olan babasının toleranslı tavrına rağmen sürgüne gönderilmesinin anlatıldığı başlık, bu bakımdan dikkat çekiyor. Kitapta, Kâzım Efendi’nin yazdığı eserler hakkında geniş bilgiler verilirken, tasavvufa dair konuşmaları ve hakkında yazılar şiirler de okuyucuya sunuluyor.

Şiir kitapları zirvede, yeni ‘şairler’ nerede? Türkiye’de neşredilen şiir kitabı sayısı son yıllarda büyük bir yükseliş içerisinde... 2017 yılında 2 bin 359 şiir kitabı neşredilirken, bu rakam geçen sene 3 bin 844’e çıktı. Ancak en çok satılan şiir kitaplarının çoğu eski şairlere ait. Usta şairler ise nitelik eksikliğinden yakınıyor.