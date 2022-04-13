Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Annette ve Peter Nobel’in “Basın Sanatı” adını verdikleri koleksiyondan oluşturulan “Ve Şimdi İyi Haberler” adlı sergi, basın ve sanat arasındaki irtibatı ortaya koyuyor.

SON 150 YILIN RESMİ

Sergideki eserler, medya tarihinde son 150 yılın bilim, kültür ve siyasetteki en çarpıcı meselelerini gözler önüne seriyor. Sergi; metin ve haber ilişkisine, fotoğrafın bulunmasının toplumu nasıl şekillendirdiğine ve totaliter sistemlerin kitle iletişim araçları üzerindeki güçlü etkisine dikkat çekiyor. Sergide Alberto Giacometti, Aleksandr Rodchenko, Andy Warhol, Andreas Gursky, Barbara KrugerDavid Hockney gibi önemli isimlerin aralarında bulunduğu 164 sanatçının resim, fotoğraf, kolaj, yerleştirme, video gibi farklı araçlarla ürettiği 300’e yakın eser yer alıyor. Küratör Christoph Doswald “Burada basın sanatı kapsamında, en geniş anlamıyla basılı metin ve görselle ilişkisi olan sanat eserleri sergileniyor. Ki bunlar aslında ucuz, her gün yenilenen bir tüketim nesnesini, pahalı bir münferit parçaya dönüştürüyor” diyor. Sergi, 7 Ağustos’a kadar Pera Müzesinde açık kalacak.

Şehsuvâr Hanım’ın portresi ilk defa sergide Türk sanat tarihinde derin izler bırakan ressam ve hat sanatçısı Abdülmecid Efendi’nin bir eseri daha gün yüzüne çıktı.