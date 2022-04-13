Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Prof. Dr. Cemil Koçak'ın kaleme aldığı, "27 Mayıs’ın Kayıp Anayasası" kitabı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Ordinaryüs Prof. Dr. Sıddık Sami Onar başkanlığında kurulan komisyonca hazırlanan 27 Mayıs’ın ilk anayasa tasarısı hakkında yapılmış titiz bir çalışma olarak Türkiye’nin yakın siyasi tarihine ışık tutuyor. VakıfBank Kültür Yayınlarının neşrettiği eser “Siyasal Zihniyet” ve “Toplumsal, Sosyal ve Ekonomik Zihniyet” başlıklı iki kısımdan oluşuyor. Kitap; 27 Mayıs 1960 anayasa tasarısının ne olduğuna, neleri ihtiva ettiğine; siyasal, toplumsal, sosyal ve ekonomik anlayışına, 1961 Anayasası ile aralarındaki benzerlik ve farklılıklara dikkat çekiyor.

Şiir kitapları zirvede, yeni ‘şairler’ nerede? Türkiye’de neşredilen şiir kitabı sayısı son yıllarda büyük bir yükseliş içerisinde... 2017 yılında 2 bin 359 şiir kitabı neşredilirken, bu rakam geçen sene 3 bin 844’e çıktı. Ancak en çok satılan şiir kitaplarının çoğu eski şairlere ait. Usta şairler ise nitelik eksikliğinden yakınıyor.