Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yönetmen Mustafa Akkad’ın İslam’ın doğuşunu anlattığı “Çağrı” filmi, binbir zorlukla çekilip, sıkıntılarla 1976’da vizyona girdi ve bütün dünyada yankılar uyandırdı… Akkad, hayatını ortaya koyduğu bu filmle Batı’daki bazı peşin hükümleri yıktı. Bunun yanında, Türkiye’deki ramazan kültürüne de bir film kazandırmış oldu. Klasik eser, yıllarca TV’lerde oynadı, birçok sahnesi hafızalara kazındı... Bu cuma ise “Çağrı”, restorasyonlu hâliyle Pinema tarafından yeniden Türkiye’deki sinemalara taşınacak. Biz de bu vesileyle İstanbul’a gelen efsane yönetmen Mustafa Akkad’ın oğlu Malek Akkad’la buluştuk; babasını ve “Çağrı”nın hikâyesini konuştuk…

> “Çağrı” filminin çekilmesine bir noktada siz de sebep oldunuz. Zira merhum babanız, size ve kardeşlerinize İslam’ı öğretmek için de bu filmi yaptı. Büyüdüğünüz yıllarda Amerika nasıl bir yerdi?

Babam “Çağrı’yı çocuklarına bir şeyler öğretmek için yaptı. Bu doğru. Ancak aslında onun bu filmi çekmesinin daha büyük bir sebebi vardı: Batılıların İslam’ı anlaması... Bu sebeple, filmi hem Batı dünyasına hem de Orta Doğu’ya ayrı bir versiyonlarda çekti. Evet, yaşadığım Los Angeles’ta her dinden insanlar vardı. Kur’ân okuyamıyor, dinimizi bilmiyorduk. “Çağrı” İslam’ı anlamak için ders oldu.



Malek Akkad sorularımızı cevapladı.

İYİ İNSAN OLMAYI BABAM ÖĞRETTİ

> Babanızla olan münasebetinizi de merak ediyorum; Mustafa Akkad, nasıl bir babaydı?

Babam sıra dışı bir adamdı. Tanıdığım en iyi Müslümandı diyebilirim. Çünkü kendisi çok kibar, cömert, adaletli ama muktedir biriydi. Nasıl iyi bir insan olacağımı ondan öğrendim. Ona göre iyi bir Müslüman olmak aynı zamanda iyi bir insan olmakla mümkündü.

> Peki, babanız meşhur “Çağrı” filmini çekerken sette bulunma şansınız oldu mu?

O zamanlar çok küçüktüm. Fas’a girmiştik ama çok net hatırlamıyorum.

DURMADAN EV DEĞİŞTİRİYORDUK

> Akkad’ın sonrasında yaşadığı sıkıntılara dair neler hatırlıyorsunuz?

Filmin çekimlerden yıllar sonra Los Angeles’ta gösterime girdiği günleri biraz hatırlıyorum. Ülkede problemler yaşıyorduk. Muhtemelen babam tehditler alıyordu, devlet görevlileri onu sıkıştırıyordu. Biz de ailece durmadan ev değiştiriyorduk. Ne olduğunu o zamanlar anlamıyordum tabii…

> “Çağrı” 46 sene evvel gösterime girdi ama hâlâ insanları etkilemeye devam ediyor. Bu size neler düşündürüyor?

Bence bu, sinemanın sihri… Babamın sinema perspektifi insanları bir araya getirmek üzerineydi. Rahmetli babam o yıllarda İslam dünyasının liderlerine “Bana askerî bütçenizin yüzde birini verin, size on tane film yapayım” demişti.

> Peki, Batı’da hâlâ yükselmeye devam eden İslamofobi hakkında neler düşünüyorsunuz?

Bence bu korkunç bir şey... İslamofobiayı nasıl değiştirebiliriz? Bence İslam dünyası, çok film yaparak kendi bakışını göstermeli. Çünkü şimdi sadece karşı tarafın bakışı görülüyor.



Anthony Quinn ‘Çağrı’da başroldeydi.

> Yani farklı “Çağrı”lara ihtiyacımız var diyorsunuz…

Mustafa Akkad’ın “Çağrı”sı, barış, tolerans ve insanların birleşmesi demekti. Bu mesaj hiçbir zaman eskimedi. Ama yeni “Çağrılar” yapmak; destek, yatırım ve bütçe gerektirir. Birçok kişi ise “Çağrı”nın yeni versiyonunu çekmek istiyor. Ancak ben hep onlara “Hayır, başka filmler çekmeliyiz” diye cevap veriyorum. İslam’ı sadece başlangıcı ile değil, başka dönemler ve karakterlerle de anlatmalıyız.

AKKAD’IN FİLMLERİ HEP YAŞAYACAK

> Babanız kız kardeşinizle birlikte bir patlama neticesinde trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Onun suikasta kurban gittiğine dair şüpheleriniz var mı?

Bu soru çok soruluyor. Ancak dürüst olmak gerekirse; babam ve kardeşim öbür dünyaya gittiler ve hiçbir şey bunu değiştirmeyecek. Mustafa Akkad’ın sevgisi ise hep kalbimde olacak, onun filmleri hep yaşayacak.

ÇAĞRI'NIN BELGESELİNİ YAPTI

Önümüzdeki aylarda “Çağrı” filminin ortaya çıkış hikâyesini dokümanter film olarak seyirciyle buluşturacağını söyleyen Malek Akkad “Sinema filmleri yapılırken her zaman problem yaşanır. Fakat hiçbiri ‘Çağrı’nın çekimindeki kadar olmamıştır. Ben de bunu anlatmak için filmin hayatta kalan oyuncuları ve sinema ekibiyle bütün dünyayı dolaşarak röportajlar yaptım” diye konuşuyor.

BABAM YARI TÜRK SAYILIR

> “Çağrı”nın Türk sinema kültüründe özel bir yeri var. Şimdi eser, yıllar sonra yeniden buradaki sinemalarda gösterilecek. Neler düşünüyorsunuz?

Bu beni çok mutlu ediyor. Benim büyükannem Türk’tür. Yani babam yarı Türk sayılır. Akkad’ın Türk insanına ve Türkçeye büyük saygısı vardı. Bu yüzden “Çağrı” filmi, Türkiye’de yeniden gösteriliyor. Ben de Türk sineması hakkında yeni şeyler öğrenmek için buradayım.

> Babanızın gerçekleşmeyen hayalleri de oldu. Mesela Türkiye gazetesinin merhum kurucusu Enver Ören ile birlikte İstanbul’un fethi gibi projeleri yapmak istemişlerdi. Neler söylersiniz?

Babam Enver Bey’le iş birliğinin yanı sıra Suud Kralı ve Katar Emîri’nden de destekler almaya çalışıyordu. Hollywood yapımcıları, destekledikleri filmlerde manayı bozacak değişiklikler istedikleri için babam bunu yaptı. Kendisi sinemada mesajın doğru olarak verilmesini istiyordu.

> Peki, Akkad’ın vârisi olarak onun hayallerini gerçekleştirmek istiyor musunuz?

Evet, resmî vâris benim ama aslında bütün dünya Akkad’ın vârisi… Ben sadece, adımlarını takip ediyorum ama benimkiler çok küçük. Yapmak istediğim tek bir projesi var “Endülüs”…

'Çağrı' filmi 4K olarak yenilendi İslamiyet'in ilk yıllarını anlatan 1977 yapımı “Çağrı” filminin 4K olarak yenilenen kopyası, Türkçe dublaj ve altyazılı versiyonlarıyla tekrar vizyona giriyor.