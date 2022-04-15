Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün restore edilen II. Mahmud Türbesi’nde incelemelerde bulunurken söz konusu proje çerçevesinde 124 türbenin ihyası için çalışmalar yapıldığını söyledi. Geniş çerçeveli projeyi anlatan Bakan Ersoy “Bu 124 türbenin 15 tanesi padişah türbesi, 28 tanesi hanedan türbesi, 60’ı sadrazam ve paşaların olduğu türbe ve 21 de önemli dinî şahsiyetin türbesi var. Şu ana kadar 45 türbeyle ilgili çalışma başlatıldı. Ramazan sonuna kadar inşallah bu sayıyı 60’a çıkarıyoruz. Yıl sonuna kadar da aşamalı olarak 124’ün tamamını onarıma almış olacağız. Bu kadar fazla türbeye, aynı anda yapılan ilk çalışma olacak” diye konuştu. Proje çerçevesinde “Sanat İhya Atölyesi” de kurulacak.

Bakan Ersoy: Alternatifler hazır, turist kaybı olmaz Mehmet Nuri Ersoy "Rusya-Ukrayna krizinden olumsuz etkilenmeyiz. Turist çeşitliliğinin artırılması için 125 ülkede tanıtım faaliyetleri yürüttük. Hazırlıklarımız var. Tüm tedbirler alındı. Bu yıl 40 milyonun üzerinde turist ve yaklaşık 35 milyar dolar gelir hedefimizi koruyoruz" dedi.