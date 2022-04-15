Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

"FANTASTİK CANAVARLAR 3"

CADI KAZANI!

İngiliz yazar J.K. Rowling’in ortaya koyduğu Wizarding World adlı fantastik ve efsunlu dünya, 21 senedir değişerek büyümeye ve büyülemeye devam ediyor! Evet, yazar Rowling; “Harry Potter” kitapları üzerinden 11 sinema filmi, TV filmleri, müzikal eser ve video oyunları meydana getirerek işi âdeta fabrikaya çevirdi! “Harry Potter”lı sekiz filmden sonra yazarın 2016’da “Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?” adlı fantastik “kitaba” sıra geldi. “Harry Potter” serisine “akraba” olan ve beş filmden oluşacak serinin üçüncü halkası da bu hafta sinemalara misafir olmaya başladı...

“Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları” adlı filmin yönetmen koltuğunda yine David Yates otururken; filmin senaryosunda bizzat Rowling’in de imzası var. Oyuncu kadrosu ise Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, William Nadylam, Callum Turner ve Jessica Williams gibi isimlerden meydana geliyor. Eserde beş sihirli karakter ile kafası karışık bir Muggle’dan oluşan grup, ortalığı karıştırmayı planlayan Grindelwald ve şürekâsına karşı koyuyor...

BİR TAKIM “BAĞLAR”!

Harry Potter filmlerinin bilgili ve haylaz karakteri Profesör Albus Dumbledore’un genç hâli ve onun Gellert Grindelwald “bağı” hikâyenin fitilini ateşliyor. Dumbledore (Jude Law) büyücü Grindelwald’in (Mads Mikkelsen) dünyanın kontrolünü ele geçirmek istediğini bir çay sohbetinden öğreniyor. Ancak “bağından” ötürü onu tek başına durduramayacağını da biliyor. Bu yüzden fantastik bir ekibin idaresini Büyüzoolog Newt Scamander’e emanet ediyor. Bu noktada serideki yeni canavarlardan biri olan Qilin, hikâyeye çıkış noktası oluyor. Özel kabiliyetlere sahip bu canavar, Grindelwald’un gücü ele geçirme entrikalarının, Dumbledore’un ise onu durdurma planının ayrılmaz bir parçası yapılıyor. Ekip ise Grindelwald’i durdurma görevinde eski ve yeni canavarlarla karşılaşıp, sayıları gittikçe artan ekibiyle çatışıyor…

BİR YERE KADAR EĞLENCELİ

Eserdeki hikâyede, New York’tan Çin’e, Alplerden Bhutan’a uzanılıyor ve Hogwarts’a da ihmal edilmiyor. Yine efsunlar birbirine karışıyor; garip yaratıklar ortalıkta dolaşıyor, insanlar bir değnek hareketiyle kaybolup, çaydanlıklar kendiliğinden çay servisi yapıyor.

Öte yandan eserdeki oyunculuklar dikkat çekerken, görsel efektler ve animasyonlar da eseri renkli, biraz da çocuksu kılıyor.

Bunlar bir yere kadar eğlenceli!

Ancak yönetmen David Yates, yeni “Fantastik Canavarlar”da ilk iki filmdeki hataları tekrarlıyor. İlk defa seriyle tanışanların asla anlamayacağı çok karmaşık hikâyeyi, ilgi çekici olmayacak bir şekilde sunuyor. Eski yeni çok fazla karakter ve canavar, sathi bir şekilde âdeta resmigeçit yapıyor. Sinemadaki malum propagandist akımın yansıması olarak Dumbledore’un “kuir” olarak sunulduğu eser, birçok yönüyle “piyasayı” mutlu etmek için çekilmiş imajı veriyor!

Neticede iki buçuk saatlik filmin arından durup, iki yeni devam filminin daha sinemaları beklediğini düşününce, “Ama niye!” diyorsunuz...

ÇAĞRI'YI YENİDEN HATIRLAMAK

Bu hafta sinemalarda 46 senelik eski bir “dost” da var… Yönetmen Mustafa Akkad’ın binbir zorlukla çektiği “Çağrı” (The Message), restorasyonlu 4K hâliyle yeniden vizyonda. İslam’ın doğuşunu; Anthony Quinn, Irene Papas, Michael Ansara ve Johnny Sekka gibi oyuncuları bir araya getirerek Batı’ya anlatan eser, kesinlikle klasik ve hâlâ tesirli.

“ZAMANSIZ” ESER

Türkiye’deki ramazan kültürünün bir parçası olan esere dev ekranda tekrar baktığımızda ise başta sinematografisi olmak üzere, pek çok açıdan zamana yenilmediğini görüyoruz. Hazreti Peygamber’in İslam’ı insanlara anlatmak için verdiği mücadele de zaten zamansız bir ibret vesikası. Eser, Arabistan çöllerinde, çoğu medeniyetten uzak hayat süren kabilelerin İslam’la değişip, dünyanın iki süper gücünü (Bizans ve Pers) dize getirerek, bin seneden fazla devam edecek bir medeniyet kurma serüvenlerinin başlangıcını göstermesi bakımından kıymetli ve düşünmeye sevk edici. Müslümanların da İslam’ın doğuşunu, yani “savunmada” oldukları günleri hatırlamaya daha fazla ihtiyacı var sanki...

MOTİVASYON VESİLESİ

Evet, “Çağrı”da sonradan Müslüman olan karakterlerin yarım tasvirleri gibi, bakış açısı eksiklikleri mevcut. Ancak sinema tarihinde bu kadar güçlü bir eserle İslam’ın herhangi bir devrinin anlatıldığı vaki değil… Umarım böyle filmleri tekrar hatırlayıp sinemalara misafir etmek, yeni ve kaliteli filmler için motivasyon vesilesi olur...

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

> “Azaim: Cin Mezarlığı”

> “Lanetli Tapınak”

> “Çıngırak”

> “7 - Yedi”

> “Troll: Kuyruklu Macera”

> “Stardust”

EN ÇOK SEYREDİLENLER

> “Kirpi Sonic 2” 118 bin 564

> “Bergen” 51 bin 780

> “Doru Macera Ormanı” 33 bin 894

> “Morbius” 33 bin 239

> “Kendinden Kaçak” 31 bin 754

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