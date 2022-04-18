Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ramazan ayında hat sanatını yeniden keşfetme vakti… Hem yaşayan hat sanatçılarının hem de tarihteki büyük üstatların kaleminden çıkan eserler, maneviyatla yoğrulan bugünlerde sanatseverlerle buluşuyor. Hat sanatının asırlardır kalbi olan İstanbul’un farklı noktalarında açılan sergiler; mazinin ihtişamını ortaya koyduğu gibi değişimleri de gözler önüne seriyor. Biz de o sergileri derleyip, hat sanatçılarından bazılarına ramazanın kendileri ve sanatları için ne ifade ettiğini sorduk…

RAMAZANIN RUHUYLA BÜTÜNLEŞİYOR

Hat sanatının usta isimlerinden Levent Karaduman’ın yeni üslubuyla ortaya koyduğu eserlerinden oluşan “Yeni Kelimeler” sergisi, 15 Mayıs’a kadar İstiklal Sanat Galerisinde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Ramazan ile hat sanatının bütünleşen ruhuna dikkat çeken sanatçı Karaduman ise “Kur’an-ı kerim ramazanda nazil olmaya başladı. Müslümanlara bu ayda ayetleri sanatla tekrar hatırlatmak da güzel. Ramazan ile hat sanatının ruhları bütünleşiyor” ifadelerini kullanıyor. Ramazanda sanat yapmanın da bereketli olduğunu söyleyen Karaduman “Bu ayda iftardan sahura hatta gün aydınlanana kadar verimli ve dingin bir şekilde çalışıyorum. Bütün duygularım eserin üzerine yoğunlaşarak, yazdıklarımın manasından istifade ediyorum. Gecenin bereketinden istifade ediyorum. Ramazanın ruhu da ürettiğimiz eserlere yansıyor” diyor. Sanatçının beş kelime, beş renk ve beş hikâye üzerine kurgulanan sergisinde ise, hat sanatına biraz yenilikçi bir cepheden ve renkli şekilde bakılıyor. Hattat Levent Karaduman “Biz yoktan var olduğumuzu biraz unuttuk. Sergide bunu yeni bir ifade ile anlatmak istedik. Yeni kelimeler, klasik hat sanatımızın temellerine dayanarak ortaya çıkarılmış yeni bir tarz” diyor.

KADİM “YAZILAR” KONUŞUYOR

Hat sanatçısı Mustafa Cemil Efe’nin eserini sergileyip aynı zamanda küratörlüğünü yaptığı “Konuşan Yazılar” hat sergisi ise Yıldız Holding’in İslam Eserleri koleksiyonunda bulunan 145 eseri bir araya getiriyor. “Ramazanda hat sergisi açmak, manevi duyguların daha yoğun olduğu bir döneme tekabül etmesi bakımından önemli” diyen Cemil Efe “Bir hattat olarak ramazanda diğer aylardan çok daha şevkle eser üretiyorum. Ramazanlarda, bir sureyi araştırarak, içerisindeki ayetleri yazıyorum. Geçen ramazan ayında Rahman suresini çalışmıştım, bu sene ise Yasin üzerine yoğunlaştım. Ramazanın bir bereketi oluyor. Oruçken yazdığım hat eserlerini ise genelde hediye ediyorum” diyor. Yıl boyunca Yıldız Holding Sergi Salonunda açık kalacak sergide Kadıasker Mustafa İzzet Efendi, Hamit Aytaç, Yusuf Simîn Kalem, Ref’et Efendi gibi meşhur hattatların imzasını taşıyan nadide eserler de görülebiliyor.

MÜKÂFATLI ESERLER

“Dua Vakti” adlı hat sergisi ise Taksim Camii Sergi Salonunda sanatseverlerle buluşuyor. “Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması’nda” ödül alan eserlerin yer aldığı sergi, 16 çalışmayı bir araya getiriyor. 28 Nisan tarihine kadar açık kalacak sergide, hat sanatının genç kabiliyetlerinin eserleri yer alıyor.

Hattat Efdaluddin Kılıç’ın eserlerinden oluşan “Denizler Mürekkep Olsa” sergisi ise Nevmekân Sahil Galeri’de görülebiliyor. Ancak süslemeleri kaldıran sanatçının aşırı modern bir üslupla yaptığı eserlerinde harflerin form ve manaları kesiliyor.

İHTİŞAMLI ESERLER

Hat sanatının yüzlerce yıllık ihtişamlı tarihine Kur’ân-ı kerimler üzerinden bakmak içinse AKM’deki “Kutsal Risâlet: Yazma Mushaf” sergisinin kaçırılmaması gerekiyor. 29 Nisan’a kadar açık kalacak sergideki 70’ten fazla el yazması eser arasında, Fatih Sultan Mehmed’in vakfettiği eser de var.

SARAY MİRASI

Sakıp Sabancı Müzesindeki “Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı” adlı sergide ise Abdülmecid Efendi’nin hat sanatı merakının kökenleri; Sultan II. Mahmud, Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamid gibi padişahların eserleri üzerinden aydınlatılıyor.

Türk sanatçılar tepkili: UNESCO hat sanatını ikiye böldü Hat sanatını Türkiye adına “Hüsn-i Hat”, 16 Arap ülkesi adına ise “Arap Kaligrafisi” olarak, iki ayrı şekilde “Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne kaydeden UNESCO, sanatı bölmekle suçlanıyor.