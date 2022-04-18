Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Farklı çiçekleri kendine has bir üslupla resmeden sanatçı Zeynep Öztürk’ün “Bakarken II” isimli sergisi bugünlerde Ekavart Gallery’de görülebiliyor. Sergide Anadolu’da yetişen 14 farklı çiçeğin hikâyesi ele alınıyor. Sanatçı Öztürk, ince detaylarla verdiği geometrik motifler ve renk ahenkleriyle insanı iç yolculuğa çıkarırken tabiat, tarih ve gelenekle birliktelik kuruyor.

Resim yapmaya devam ederken kelimelerin sihirli gücünü de kullanan sanatçı Öztürk, daha önce kaleme aldığı şiir kitabından mısralara da sergide yer veriyor. Zeynep Öztürk “Bir önceki sergimde aynı teknikle tarihî mekânları resmetmiştim. Şimdi de Anadolu’nun çiçeklerine ve kilim motiflerine odaklandım. Neden ikisini birleştirmeyeyim, diye kendime sordum. Zaten çiçekleri çok severim. Çıkış noktam bu oldu” diyor. Sanatçı yazdığı şiir kitabını da hatırlatarak “Şiire ve resme beraber devam ediyorum. Burada resimlerimi şiirlerimle birlikte sunuyorum” ifadelerini kullanıyor. Öztürk, sergilenen eserlerinin satışıyla elde edilecek gelirin tamamının SMA’lı çocukların tedavisi ile EKAV Vakfının sanat dalında eğitim gören bursiyerlerine aktarılacağını söylüyor. “Bakarken II” 7 Mayıs 2022 tarihine kadar Beyoğlu’ndaki Ekavart Gallery’de görülebilecek.

Sanatta hat vakti! Ramazan ayı ile hat sanatının ruhu âdeta bütünleşti. Asırlardır hat sanatının kalbi olan İstanbul’da eşsiz eserlerin yer aldığı, kaçırılmaması gereken hat sergileri kapılarını açtı. Hem Osmanlı sanatçılarının eserleri, hem de bugün yazılan eserler sergilerde yer aldı. Sergi açan sanatçılar ise ramazanın bereketine dikkat çekiyor.