Türkiye Gazetesi

Araştırmalara göre Türkiye'de 5 yaş altı çocukların yüzde 71’inin evinde ya hiç çocuk kitabı bulunmuyor ya da 3’ten az çocuk kitabı oluyor. 'Okuyan Bir Gelecek' projesi ile 100 bin çocuğu kitaplarla buluşturmayı hedefleyen AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) da, 23 Nisan vesilesiyle 'Bir Varmış Bin Yokmuş' kampanyasını başlattı. Kitap sahibi çocuklarla kitabı olmayanların arasındaki farka odaklanan kampanya, herkesi bağış yapmaya çağırıyor. Kampanya ile sosyoekonomik eşitsizliklerin azaltılması hedefleniyor.

32 MİLYON KELİMELİK FARK

AÇEV Genel Müdürü Sanem Başyurt, "Araştırmalar bize gelir düzeyi yüksek ailelerde çocukların 4 yaşına kadar 45 milyon kelime duyduğunu, gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarının ise sadece 13 milyon kelime duyduğunu gösteriyor. 32 milyon kelimelik fark, çocukların ileriki hayatlarını etkileyen eşitsizliklerin artmasına neden oluyor. AÇEV olarak bu eşitsizliği azaltmak için herkesi 23 Nisan’da çocuklar için kitap bağışı yapmaya davet ediyoruz" diyor.

Şiir kitapları zirvede, yeni ‘şairler’ nerede? Türkiye’de neşredilen şiir kitabı sayısı son yıllarda büyük bir yükseliş içerisinde... 2017 yılında 2 bin 359 şiir kitabı neşredilirken, bu rakam geçen sene 3 bin 844’e çıktı. Ancak en çok satılan şiir kitaplarının çoğu eski şairlere ait. Usta şairler ise nitelik eksikliğinden yakınıyor.