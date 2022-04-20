Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ayasofya'da Sultan Abdülmecid’in hükümdarlık döneminde (1839 -1861) yeniden yapılan ahşap kapının üzerindeki çemberde yer alan kırılmanın, genişlediği ortaya çıktı. Kapının beş yıl önceki fotoğraflarında da kırılmanın olduğu fakat bunun son aylarda büyüdüğü belgelendi. Söz konusu durum, “İnsan eliyle mi oldu?” sorusunu akıllara getirdi. Öte yandan caminin bazı duvarlarında da yeni yıpranmalar olduğu iddia edildi.

Konu hakkında sorularımızı cevaplayan sanat tarihçisi Dr. Sedat Bornovalı “Bu kapı Ayasofya’nın en büyük, ana mekâna geçişi sağlayan başlıca kapısı. Tahribat esef ve kaygı verici” diyor. Dr. Bornovalı eserden birilerinin parça koparma ihtimali olduğunu savunarak “Muhtemelen ardından gören başkaları parça kopartmaya niyetlendi. Ne yazık ki, bu gibi davranışlar, gören başkalarını da tetikler” ifadelerini kullanıyor.

ZİYARETÇİ YÖNETİMİ OLMALI

Dr. Bornovalı, camideki tahribatın önüne geçilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının ziyaretçi yönetimi görevini tekrar üstlenmesi gerektiğini söylüyor.

İNCELEME YAPILACAK

Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü, kapıdaki tahribata yönelik inceleme yapılması için müfettişler görevlendirdiğini açıkladı.

Ayasofya’da rezalet! Tarihi İmparatorluk Kapısı'nı tahrip ettiler Sanat Tarihi Derneği tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada Ayasofya’nın İmparator Kapısı’na zarar verdiği açıklandı. Roma döneminden kalan tarihi kapıya hem zarar verenlerin tespit edilmesi hem de güvenlik müdürünün görevden uzaklaştırılması için şikayetçi olan Dernek, güvenlik müdürü ile durumu konuştuklarında ilgili “Büyütülecek bir şey yok, tamir edilecek.” dediğini aktardı.

Selçuk Bayraktar'dan Ayasofya paylaşımı Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Ayasofya Cami paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.