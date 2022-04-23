Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

"KUZEYLİ"

Vahşi Hamlet

Shakespeare’in ‘Hamlet’i, tiyatro tarihinin en çok sahnelenen oyunlarından biri oldu. Kimliğini bile kesin olarak bilmediğimiz İngiliz yazarın dört asır evvel kaleme aldığı eser, aslında bir Viking efsanesinin adaptasyonundan başka bir şey değildi. Adı da Amleth’ti!

Şimdi bu efsane, yönetmen Robert Eggers’ın filmine ilham kaynağı oldu. Sinemalara misafir olmaya başlayan “Kuzeyli” (The Northman) adlı eser, destansı bir intikam hikâyesini merkezine alsa da, ‘Hamlet’ten çok uzakta kalıyor.

Filmin bol yıldızlı oyuncu kadrosunda Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe ile şarkıcı Björk yer alıyor.

KARDEŞ İHANETİ

Eserde 800’lü yılların sonunun Avrupa’sına gidiyoruz. Bir seferden yaralı dönen Kral Aurvandil, küçük yaşına rağmen oğlu Amleth’i tahta hazırlamaya başlıyor. Ancak kralı öldüren şey, kanayan yarası değil üvey kardeşinin ihanet kılıcı oluyor. Küçük Amleth de üvey amcasının, babasına yaptıklarına şahitlik ediyor ve tahtı çalan amcasını öldürmek için intikam yeminleri ederek kaçıyor.

YEMİNİNİ UNUTMA!

Derken tarihler değişiyor: Amleth yirmi yıl sonra Slav köylerine saldıran, âdeta yarı hayvan bir Viking savaşçısı olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki, düşmanlarını öldürdükten sonra ısırarak parçalıyor! Fakat bir gün grubuyla darmadağın ettiği köyün kâhini, “babasının intikamını almak, annesini kurtarmak ve amcasını öldürmek” için ettiği yemini ona hatırlatıyor. Kini tekrar kabaran Amleth, kendini köle gibi göstererek İzlanda’ya giden gemiye biniyor. Güçlü fiziği sayesinde, artık bir çiftlik idare eden üvey amcasının adamları arasına girmeyi başarıyor. Uzun yıllardır beklediği intikam içinse acele etmiyor!

TİYATRODAKİ GİBİ DEĞİL

Kader ve intikam gibi temalar etrafında dönen kaotik eser, tiyatro sahnelerindeki benzerine kıyasla oldukça basit. Merkezde “Olmak ya da olmamak...” diye mırıldanan tereddütlü bir adam değil, kurt başlığı giymiş yabani bir savaşçı var. Bu sebeple şiddetin tavan yaptığı sahneler oluşuyor. Kan, çamur ve ter birbirine karışıyor; at ve insan kafaları uçuyor, bağırsaklar dökülüyor ve bunlar gişe beklentili teşhirciliği de beraberinde getiriyor.

DURAĞAN VE TATSIZ

Yönetmen bütün bu şiddetin yanında esere kattığı eski Avrupa mitolojisi unsurlarıyla özgün bir dil yakalamaya çalışıyor. “Midsommar”dakine benzer garip ritüel sahneleri ortaya koyuyor. Ne yazık ki bunlar, eseri derinleştirmek yerine durağan bir hâle sokup, tatsız kılıyor. Filmin sonu da fikrî değil mantıksız ötelemelerle bir türlü gelmiyor.

Fakat Alexander Skarsgård, Amleth rolüyle güçlü bir performans sergiliyor. Nicole Kidman ise oldukça sert bir karaktere bürünüyor. Filmdeki dönem tasvirleri de incelikli oluyor.

Hasılı, “Kuzeyli” seyircisini sıkmayan ama güçlü oyuncu kadrosu ve büyük bütçesine rağmen ona dokunmayı da tam olarak başaramayan “ortalama” bir eser oluyor.

Yönetmen: Robert Eggers

Tür: Macera, dram

Ülke: ABD

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"KERR"

Kasabadaki gariplikler

Usta yönetmen Tayfun Pirselimoğlu’nun festivallerde öne çıkan son filmi “Kerr” de bu hafta vizyona girenler arasında... Erdem Şenocak, Jale Arıkan, Rıza Akın, Gafur Uzuner ve Sinan Bengier gibi isimleri bir araya getiren eser; bir adamın kapalı kaldığı kasabada yaşadıklarına odaklanıyor. Aslında yönetmenin aynı isimli romanına dayanan filmde geçen hikâye şöyle: Can, babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete şahitlik ediyor. Onu umursamayan katil, enteresan bir şekilde olay mahallinden ayrılıyor. Fakat iş emniyete taşınınca, Can’ın kasabadan ayrılmasına izin verilmiyor. Bu esnada ölen babasının garip arkadaşlarıyla tanışan adam, âdeta kapana kısıldığı bu yerde sıra dışı şeyler yaşamaya başlıyor. Eser, tekerrür mefhumu üzerinden insanoğlunun duyarsızlıklarına ayna tutuyor. Fakat yönetmen Pirselimoğlu, herkesin seyir zevki alacağı bir eser ortaya koyamıyor...

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

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"Cehennem Öfkesi: Ave Marie"

"Kuluçka"

"Gün Batımı"

"Sihirli Orman: Peri Kraliçesi"