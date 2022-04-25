Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yaşanan pandemi, savaş ve krizlere rağmen sanat piyasası, hem dünyada hem de Türkiye’de altın günlerini yaşıyor. Art Basel & UBS Raporu’na göre; galeriler, fuarlar, müzayede evleri ve diğer faaliyetlerle dünya sanat pazarı, geçen sene 2020’ye göre %29 büyüyerek 65,1 milyar dolara ulaştı. Yani satış değerleri 2019’un pandemi öncesi seviyelerini aştı. Bunda dijital dünyadaki gelişmelerin tesiri büyüktü: NFT sanat ve koleksiyon satışları 2019’da 4,6 milyon dolarken, büyük bir artışla 2021’de 11,1 milyar dolara yükseldi. Sanat pazarındaki satışların %20’si online olarak gerçekleşti. Yerli sanat çevreleri de pandemi tesirini çoktan atlattıklarını söyledi.

Türkiye bahar aylarında ise sanat fuarlarıyla renklenecek. Contemporary Istanbul’un yeni sanat fuarı CI Bloom 12-15 Mayıs günlerinde Akbank ana sponsorluğunda Tersane İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak. Yerli galerilerin yer alacağı fuara, 23 çağdaş sanat galerisi katılacak. 2. Artcontact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı ise 26-29 Mayıs tarihlerinden Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde yapılacak.

SANAT GENÇ KİTLELERE YAYILIYOR

Peki, sanatta yaşanan bu durum “sahte bahar” mı? Sorularımızı cevaplayan Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, sanat piyasasındaki yükselişi gençlere bağlıyor. Güreli “Önemli olan sanat koleksiyonculuğunun genç kitlelere doğru yayılıyor olması. Özellikle pandemiden sonra bu durum söz konusu oldu. 2022’de de sanat piyasası daha çok büyüyecek. Yeni fuarımız CI Bloom’un ortaya çıkması bunun göstergesi” diye konuşuyor. “İstanbul’un dünyada yeni bir sanat merkezi olması mümkün” diyen Güreli, sözlerine şöyle devam ediyor: İstanbul bütün dünyadan insanların çok kolay ulaştığı ve keyif aldığı bir şehir. Kendi mutfağımızı düzelttiğimiz zaman hiç kimse bizimle rekabet edemez. Bunun için sanat sektörünün altyapısının geliştirilmesi gerekiyor.

ARTIK KOLEKSİYONCULUK BİRKAÇ AİLENİN İŞİ DEĞİL

Artcontact’ı düzenleyen Atis Fuarcılık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül ise “Sanat biraz lüks bir iştir. Ancak pandemi sonrasında insanların sanata ilgileri arttı. Düzenlediğimiz ArtAnkara son sekiz yılın en büyük ziyaretçi rakamına ulaştı. Türkiye’de sanat artık birkaç ailenin üzerinden dönecek bir yapı değil. Sanat, piramidin üstünden aşağıya doğru yayılmaya başladı. İstanbul’un da marka değeri çok yüksek. Şehrin dünyadaki yeni sanat merkezlerinden biri olabileceğini düşünüyorum. Ancak altyapı problemlerimiz çözülmeli” diye konuşuyor.

DURUM KALICI OLMAYACAK

Sanat danışmanı ve Tabularasa Transnational Art kurucusu Beste Gürsu ise “Eskiden sanat çok lüks tüketim olarak görülür, galerilere kimse gitmezdi. Son dönemde ise genç koleksiyoncuların sayısında bir artış gözleniyor. Genç koleksiyonculuğun artması kamusal alanda yapılan fuarların etkisiyle oluyor” ifadelerini kullanıyor. Gürsu, sanat piyasalarındaki hareketlenme hakkında ise “Kriz dönemlerinde her zaman sanatta bir hareketlenme yaşanır” değerlendirmesini yaparak mevcut durumun kalıcı olmayacağını savunuyor.

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