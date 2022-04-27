Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yalçın Gökçebağ'ın Geçmiş Uzun Sürer adlı sergisinde, sanatçının kariyerinin farklı dönemlerini gözler önüne seren eserleri yer aldı. Öğretmenlik yaptığı yıllarda Anadolu hayatını, insanını ve tabiatını gözlemleme imkânı bulan Gökçebağ, şahit olduğu güzellikleri tuvallerine yansıtarak sanatseverleri büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.

60 YILLIK SANAT KARİYERİ

Gökçebağ, 60 yılı aşkın sanat hayatı boyunca ürettiği eserlerinde artık kaybolmakta olan kırsal hayatı, sanatının gücüyle birleştirerek gelecek kuşaklara aktarıyor. Yazar İbrahim Karaoğlu, sanatçıyı “Her resminde geçmişin izlerinden dolanıyor yollar; eski seslerin, renklerin, nüansların, hatıraların içinde. Hatıraları ve hayalleri iç içe geçiyor resimlerinde; çocukluğunun cennetini yeniden inşa ediyor. Başı ve ortası uzun bir hikâye Gökçebağ’ın resimlerinin, sonu yok; geçmiş devam ediyor hâlâ…” sözleriyle anlatıyor. “Geçmiş Uzun Sürer” başlıklı sergi, 23 Temmuz tarihine kadar açık kalacak.

Şehsuvâr Hanım’ın portresi ilk defa sergide Türk sanat tarihinde derin izler bırakan ressam ve hat sanatçısı Abdülmecid Efendi’nin bir eseri daha gün yüzüne çıktı.