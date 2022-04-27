Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“İstanbul Mushafı” olarak anılan çalışma sayesinde 18. yüzyıldan bu yana kesintiye uğrayan “nakkaşhane” geleneği yeniden canlanmış olacak. Hattat Hüseyin Kutlu’nun yetiştirdiği hüsnühat talebeleri ile tezhip, cilt gibi farklı sahalardaki sanatçı ve uzmanlardan oluşan 66 kişilik ekibin çalışmaları neticesinde hazırlanan eser, 10 ciltten meydana geliyor. Mushaf’ta, Endülüs, Memlük, İlhanlı-Celayir, Türkmen dönemleri olarak anılan Akkoyunlu ve Karakoyunlu devri, Timur, Babür ve Safevi devirlerini takip eden Osmanlının ilk ve son dönemlerinden bugüne kadar uzanan ekoller ve üsluplar özü itibarıyla temsil ediliyor.

1.001 FARKLI TASARIM VAR

Teknik ve sanatsal özellikleriyle benzersiz bir çalışma olan İstanbul Mushafı’nda 1.001 farklı tasarımda durak, 14 farklı secde gülü ve aşr gülleri, 30 farklı cüz gülü, 120 hizip gülü ve 114 sure için ayrı tasarımlarda sure başlığı yer alıyor.

Çamlıca’da yeni bir medeniyet müzesi İslam tarihinin sanatsal ve kültürel zenginliğini gözler önüne serecek yeni bir müze daha kapılarını açıyor.