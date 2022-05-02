Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Millî Saraylara bağlı müzelerden Topkapı Sarayı ve İslam Medeniyetleri Müzesi bugün öğleden itibaren açık olacak. Dolmabahçe Sarayı ile diğer saray, kasır ve müzeler yarından itibaren ziyaretçilerini ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve İstanbul Sinema Müzesi gibi müze ve ören yerleri ise bugün saat 12.30’dan sonra ziyaret edilebilecek. Denizli’deki Hierapolis antik şehri, İzmir’deki Efes antik kenti ve Sedir Adası’ndaki Kedrai antik şehri ise bayramın bütün günleri, tam mesai ile ziyaretçi ağırlayacak. Pera Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi ve Rahmi Koç Müzeleri gibi bazı özel müzeler de bayramın ikinci ve üçüncü günleri kalıcı koleksiyonları ve devam eden güncel sergilerini sanatseverlere sunacak.

6 BİN SESLİ KİTABA ERİŞİM

Sesli kitap platformu Dinlebi de eser ve podcast arşivini Ramazan bayramı müddetince ücretsiz olarak herkese açıyor. Dinlebi arşivinde Dostoyevski, George Orwell, Zülfü Livaneli, Hakan Günday, Şermin Yaşar, Rasim Özdenören ve Necip Fazıl Kısakürek gibi yerli ve yabancı pek çok önemli yazardan binlerce sesli kitap yer alıyor. Kullanıcılar 5 Mayıs'a kadar 6000’den fazla sesli içeriği sınırsız dinleyebiliyor.

Çamlıca’da yeni bir medeniyet müzesi İslam tarihinin sanatsal ve kültürel zenginliğini gözler önüne serecek yeni bir müze daha kapılarını açıyor.

OMM dünyanın en iyi yirmi beş müzesinden biri Sanat dünyasının prestijli yayınlarından biri olan ARTnews ‘Son 100 Yılın En İyi 25 Müze Binası’nı seçti.