Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Nadir Kitap” başlığı altında 5-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek müzayedede, çoğu yüzlerce yıllık antika ve nadir kitaplar, seyahatnameler, eski İstanbul gravürleri, renkli taş baskılar, tarihî belgeler ve imzalı yayınların yanı sıra tarihî nesneler yer alacak. Açık artırma; Chenevard, De Valon, Poujoulat, Newton, Mac Fallane, Lady Blackwood ve Burckhard Barker gibi daha birçok Batılı gezgin ve araştırmacının Osmanlı topraklarına yaptıkları çeşitli gezilerin seyahatnamelerini de ihtiva ediyor. Müzayedenin öne çıkan parçalarından biri ise Grattan Geary’nin 1878 tarihli “Through Asiatic Turkey” adlı eseri. Kitap, yazarın Körfez ülkelerinden başlayıp İstanbul’da sonlanan seyahati üzerine kurulu.

İTTİHATÇI ESERLERİ

Müzayedenin enteresan kısımlarından birinde ise İttihatçılara ait nesneler ve belgeler yer alıyor. Enver Paşa’ya verilen madalya ve Cavit Bey’in terekesinden çıkan özel menü bu bölümde dikkat çekiyor.

Seyahatname’yi Beşir Ağa tanıttı Tarihçi, Prof. Jane Hathaway, kitap âşığı Hacı Beşir Ağa’nın Osmanlı kültürüne yön verdiğini, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sini insanlara tanıttığını söylüyor.

Yirminci asrın Evliya Çelebi Seyahatnamesi Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden sonra İstanbul’a dair en kıymetli kitaplardan biri olan Mehmed Ziya Bey’in “İstanbul ve Boğaziçi” eseri, okuyucusunu hikâyeler eşliğinde şehrin tarihine yolculuğa çıkarıyor.