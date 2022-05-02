Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Resimlerin dilini öğrenebilmek için vâkıf olunması gereken konuların ilk sıralarında gelen mitolojinin, farklı devirlerde hangi maksatlarla kullanıldığı kitapta açıklanıyor. Bu şekilde ilhamını mitolojik anlatılardan alan resimleri tanıyıp okumayı kolaylaştıracak bir yol sunuluyor. Epsilon Yayınevi etiketiyle okuyucuyla buluşan eserde; meşhur sanatçılar ve akımlar hakkında da bilgiler yer alıyor. Celil Sadık kitabında, Katolik kilisesinin veya Floransalı zengin ailelerin mitolojiyi resim dili olarak nasıl kullandığını ortaya koyuyor.

Uluslararası 33. Saraybosna Kitap Fuarı’nda Hakikat Kitabevi’ne büyük ilgi Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da 19 Nisan'da kapılarını açan Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı’nda ziyaretçiler Hakikat Kitabevi’ne büyük ilgi gösterdi.