Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sarkis Zabunyan ve Abidin Dino’nun eserlerinden oluşan sergide Zabunyan’ın 1900’lerden günümüze çocuk kıyafetlerini ünlü sinema sahneleriyle bir araya getirdiği 13 foto-blok dikkat çekiyor. Bu eserlerde Andrey Tarkovski, Nuri Bilge Ceylan ve Abbas Kiarostami gibi yönetmenlerin filmlerinden sahneler yer alıyor. Bunun yanında Dino’nun 1976 yılına tarihlediği 22 adet “Acıların Resimleri-Desen” serisi ve “Hastalık Resimleri I-II” çalışmaları, Baycan’ın “Kadim Kentler” serisinden Londra ve Göbeklitepe eserleri de görülebiliyor. Sergi, 13 Mayıs tarihine kadar İstanbul Bilgi Üniversitesinde açık kalacak.

Şehsuvâr Hanım’ın portresi ilk defa sergide Türk sanat tarihinde derin izler bırakan ressam ve hat sanatçısı Abdülmecid Efendi’nin bir eseri daha gün yüzüne çıktı.