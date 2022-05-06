Türkiye Gazetesi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

23. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, yoğun katılımla son buldu. Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle 27 Mart– 30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen festival; yurt dışından 3, Türkiye’den ise 4 Devlet Tiyatrosu, 3 şehir tiyatrosu ve 12 özel tiyatro topluluğunun katılımı ile toplam 22 farklı oyuna ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin en uzun soluklu tiyatro festivaline bu yıl da büyük rağbet gösterilirken 13 bine yakın seyirci, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi ve Sabancı Oda Tiyatrosu’nda oyunları takip etti. Festival’e 23 yıldır 45 farklı ülkeden 120 yabancı tiyatro grubu katılım gösterdi ve oyunlar toplamda 1 milyonu aşkın seyirciye ulaştı.

"MUTLULUK DUYDUK"

Nevgül Bilsel Safkan

Açıklamada bulunan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’ni 23. defa düzenlemiş olmaktan ötürü mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi: “Sabancı Vakfı olarak daha fazla insanı sanatla buluşturmak hedefiyle hareket ediyoruz. Desteklediğimiz tüm sanat dalları bizim için çok kıymetli olmakla birlikte; Sabancı Vakfı’nın doğduğu topraklarda 23. yılını tamamlayan Tiyatro Festivali’nin yeri ise çok başka. Türkiye’nin kesintisiz olarak gerçekleştirilen en uzun soluklu tiyatro festivali olan Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali bu yıl 22 yerli ve yabancı tiyatro topluluğuna ev sahipliği yaptı. Adana, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir ay boyunca sanatseverlerin buluşma noktası oldu. Adana halkının bu ilgisi her yıl bizi çok mutlu ediyor ve bir sonraki yıl sanatseverlerle yeniden buluşmak için bize motivasyon sağlıyor."