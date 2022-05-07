Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

'BİR DÜŞ GÖRDÜM'

BİR ANADOLU MASALI

Malumunuz Türk sinemasının 2000’li yıllarda başlayan Anadolu’yu yeniden keşfetme serüveninde, namı uzaklara ulaşan filmler ortaya çıktı. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Bir Zamanlar Anadolu’da” ve “Kış Uykusu” filmleri en çok ses getirenlerdi. Tabii, Ceylan’ın öncülüğünü yaptığı cereyanda yönetmeni takip eden ve kötü birer taklitçisi olan sinemacılar da çıktı. Bu eserlerin çoğunda ise sıkıntıların merkezi olarak resmedilen bir Anadolu vardı. Rus romanlarından fırlamış gibi duran karakterler ortalıkta dolaşıyor, cinayetler işleniyor ve hep bir gerilim yaşanıyordu taşrada… Doğrusu kasvetli Anadolu filmlerinin bir kısmı, yönetmenlerinin ideolojik ön yargılarıyla şekillenmişti. Üstelik Batılı festivaller, taşra sıkıntımıza sahip çıkmıştı!

FARKLI BİR TAŞRA

Hafızamızda böyle bir yığın eser varken, yönetmen Murat Çeri, ilk uzun metrajlı filmi olan “Bir Düş Gördüm”de farklı bir Anadolu tasviri yapıyor. Yönetmen, dramatik bir hikâyeden yola çıksa da daha sıcak ve realist bir Anadolu hikâyesi sunuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Harun Reha Pakoğlu, Nevzat Yılmaz, Recep Çavdar, Ferda Işil ve Fatih Dokgöz gibi isimler yer alıyor.

Eser, çok sayıda ödül kazandığı yurt içinde ve yurt dışındaki festival yolculuğundan sonra nihayet bu hafta sinemalara misafir olmaya başlıyor. Çeri’nin kendi çocukluk hatıralarından ilhamla meydana getirdiği eserde, 9 yaşındaki Tarık’ın dede ve ninesinin köyünde yaşadıkları merkeze alınıyor.

TARIK’IN GÖZÜNDEN DÜNYA

Filmdeki hikâye isimsiz bir Anadolu köyünde geçiyor. Ne olduğunu görmesek de minik Tarık, babasının ölüp, annesinin komaya girdiği trafik kazasından sonra hafızasını büsbütün kaybetmiştir. Ailesinin köyüne götürülen Tarık, dedesi sayesinde köydeki hayata adapte olmaya çalışırken, sık sık gördüğü rüyalarında geçmiş ile karşılaşmaya başlar. Bu esnada köyün çocuklarıyla tanışıp bir sevda yüzünden aklını kaybeden “Akıllı Zeki” ile dost olur. Kendisi gibi annesiz kalan bir eşek yavrusuna sahip çıkma çabası ise Tarık’a yaşama zevki aşılar...

Yönetmen Murat Çeri “Bir Düş Gördüm” filminde çocuksu bir masal anlatıyor âdeta... Yaşama kültürü, meczupları ve tabiatı ile kaybolmakta olan bir dünyanın kokusu sinmiş esere. Film, basit bir hikâye örgüsüyle, daha ziyade hislere hitap edecek şekilde kurgulanıyor. Yönetmenin şiire olan alakası da yer yer kendini gösteriyor. Ancak zannediyorum eser, daha kompleks bir senaryo ve ritme ihtiyaç duyuyor. “Mistik” atıfları olan yağmur duası gibi sahneler ise istenmeyen manalara kapı aralıyor.

ANADOLU’DAN TABLOLAR

Ama Çeri’nin filmi, görsel olarak Anadolu’ya ve onun kültürel kodlarına aşina bir sanatçının çizdiği tablo gibi... Bu sebeple, sinematografik olarak tabiattan ustaca istifade ediliyor; tesirli geniş kadrajlar meydana getiriliyor. Böylece öksüz bir çocuğun dramatik hikâyesinden, umut, çaba ve tevekkül dolu vurgular çıkarılıyor. Çocuk oyunculukların bekleneni vermediği eserde; Nevzat Yılmaz performansıyla dikkat çekiyor.

Hasılı “Bir Düş Gördüm” benzerlerinden sıyrılan orijinal anlatımın yanı sıra bir “ilk film” olarak yönetmeni hakkında umutları yükseltiyor. Bu sebeple yeni “düşlere” kapı aralıyor...

Yönetmen: Murat Çeri

Tür: Dram

Ülke: Türkiye

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“DOKTOR STRANGE 2”

DOKTOR PARALEL EVRENDE

Doktor Strange, Marvel’in süper kahramanlar dünyasının efsunlu isimlerinden biri... Onun bir cerrahken kaza sonucu mesleğini yapamaz hâle gelip, Tibet’e gitmesi ve büyülü güçler kazanmasının hikâyesini 2016’da “Doktor Strange” adlı filmde seyretmiştik. Scott Derrickson’ın çektiği popüler eserin başrolünde Benedict Cumberbatch vardı.

Bugünlerde vizyona giren Sam Raimi’nin yönettiği devam filmi “Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında” ise kahramanımızı eski ve yeni müttefikleri ile paralel evrenlere taşıyor. Cumberbatch yine başrolde yer alırken ona Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Benedict Wong ve Chiwetel Ejiofor refakat ediyor.

Eserde geçen hikâyede, yeni bir karakter olan America Chavez, çoklu evrende seyahat etme gücüne sahip ama bu gücünü nasıl kontrol edeceğini tam olarak bilmiyor. Güçlerini kullanmak isteyen kötü bir karakter ortaya çıkınca Doktor Strange yardımına koşuyor. Doktor, bu safhada yeni tehlikelerle mücadele etmek zorunda kalıyor.

YOĞUN KORKU ATMOSFERİ

Yoğun korku atmosferiyle Marvel’ın süper kahramanlar dünyasına yenilik getiren eser, çoklu evreniyle de “Inception”ı hatırlatıyor. Karmaşık bir hikâyeye sahip “Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında” Örümcek Adam’ın son filmi dâhil birçok Marvel eseriyle bağlantılı.

Yönetmen: Sam Raimi

Tür: Fantastik, Aksiyon

Ülke: ABD

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