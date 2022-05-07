Türkiye Gazetesi

Yayınlandığı dönemde dünyayı adeta kasıp kavuran ve sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren Netfix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, rekor üstüne rekor kırdı, ödülleri sildi süpürdü. Hem Güney Kore'de hem de dünya çapında ödüllere ambargo koyan dizinin ikinci sezonu gelecek mi merak konusu olurken, Squid Game'in yönetmeni Hwang Dong-hyuk konuya dair açıklamada bulundu.

"OYUNLAR İLK SEZONKİLERDEN ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

Indepent Türkçe'nin haberine göre; Dong-hyuk, iki gün önce verdiği söyleşide yeni sezondaki oyunların ilk sezondakilerden çok daha iyi olacağını söyledi.

"İkinci sezon için aklınızda bir sahne var mı?" sorusu yöneltilen Dong-hyuk, "Evet birkaç tane var ama spoiler vermek istemiyorum" dedi. İzlenme rekorları kıran dizinin yönetmeni sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu yüzden tek söyleyeceğim şey yeni oyunların, hatta ilk sezondakilerden bile daha iyi oyunların sizi bekliyor olacağı.

RESMİ OLARAK ONAYLANMADI

Squid Game'in 2'nci sezonu henüz resmen onaylanmasa da Dong-hyuk geçen ay yaptığı açıklamada yeni sezonun geleceğini duyurmuştu. Başarılı yönetmen, yeni bölümlerin 2024'te yayımlanmasını umduğunu da martta söylemişti.

"GERİ GETİRMEK İÇİN BİR ŞEYLER DENEYECEĞİM"

Geçtiğimiz aylarda Deadline'a konuşan Hwang Dong-hyuk, "İkinci sezonda (ölen karakterleri) geri getirmek için bir şeyler deneyeceğini" söylemişti. HoYeon Jung'un canlandırdığı Kuzey Koreli sığınmacı Kang Sae-byeok karakteri hakkında konuşurken ise "Belki de bir ikiz kız kardeşi vardır, göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

SQUID GAME KONUSU

Eylül 2021'de yayımlanmaya başlayan gerilim dizisinin konusu ise şöyle:

Dizi, maddi olarak sorunlar yaşayan borç batağındaki insanların 'oyun' adı altında para ödüllü bir yarışmada bir araya gelmesini anlatıyor. Büyük miktarlarda borçların altında ezilen insanlar, ilk olarak basit bir oyunu kazanarak para ödülü alıyor. Daha sonra, büyük oyuna davet ediliyorlar. Kart üzerindeki numarayı arayanlar tamamen gizlilik dolu bir oyunun içine giriyor.

Katılımcıların bilmediği en önemli nokta, başaramayanların elendiği bu oyunda elenmenin "ölümle" olması. Çocuk oyunlarında başarısız olanlar, teker teker öldürülüyor. Büyük para ödülünü kazanmak isteyen onlarca katılımcı, ölümü göze alarak oyuna devam ediyor.

Çaresizlik içindeki 456 insan, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 45,6 milyar won (yaklaşık 350 milyon TL) ödülü alıp gidebileceklerini ümit ediyorlar.

Kuzey Kore'de Squid Game dizisini ülkeye sokan kişiye idam cezası verildi İzlenme rekoru kıran ve dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizini Kuzey Kore’ye sokmakla suçlanan bir kişi idam cezasına çarptırıldı. Popüler diziyi USB bellek ile satın aldığı tespit edilen bir lise öğrencisi ise ömür boyu hapse mahkum edildi.