Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eğitim hayatına dair bilinmeyen belgeler ve en genç hâlinin yer aldığı fotoğraf kareleri gün yüzüne çıktı... Prof. Dr. Mehmet Samsakçı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin tasnif edilmemiş öğrenci arşivlerinde ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerinde Tanpınar’a dair bilinmeyen vesikalar keşfetti. Yeni bulunan belgelerin bir kısmı, Türk Edebiyatı dergisinin mayıs sayısında edebiyatseverlere sunulurken, sorularımızı cevaplayan Prof. Dr. Samsakçı, başka yeni vesikalar da neşredeceğini açıkladı.

Gün yüzüne çıkan belgelerden biri, okumak için Antalya’dan İstanbul’a gelen Ahmet Hamdi’nin önce mühendis olmak istediğini gösteriyor. Tanpınar’ın 1918 yılında Mühendis Mekteb-i Âlisine (şimdiki İstanbul Teknik Üniversitesi) yaptığı başvuru üzerinde en genç yaşlarına (17) ait bir fotoğraf yer alıyor. Diğer vesikalar ise Tanpınar’ın Darülfünundaki “talebe dosyası” mahiyetinde olan zarftan çıkıyor. Bu dosya içerisinde yer alan bir belge ile yazarın Mülkiye Baytar Mektebine bir yıl devam ettiği ispatlanıyor. Tanpınar’ın talebe dosyası içerisinde Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlîsinden aldığı tasdikname bulunuyor.

YAZARIN BİYOGRAFİSİNE KATKI

Uzun yıllardır Ahmet Hamdi Tanpınar’ı araştırdığını ve İstanbul Üniversitesinde bir zamanlar Tanpınar’ın kullandığı odada görev yaptığını söyleyen Prof. Dr. Samsakçı, belgelerin önemini şu sözlerle anlatıyor: Tanpınar biyografisine şüphesiz bir katkı sunmuş olduk. Biz onun zihninde mühendis olma düşüncesinin bulunduğunu bilmiyorduk. Tanpınar’ın Mülkiye Baytar Mektebinde okuduğu ise biliniyordu ama belgesi yoktu. Şimdi kesin olarak orada tahsil gördüğü anlaşılmış oldu. Çabuk mezun olunuyor diye Mehmed Akif de Baytar Mektebini tercih etmiş. Ziya Gökalp’in de bir Baytar Mektebi tecrübesi vardır. Yazarlar bu noktada birleşiyor. Öte yandan yazarın resim arşivine iki fotoğraf ilave ettik.



Tanpınar’ın Mühendis Mekteb-i Âlîsine yaptığı imtihan başvurusuna dair belge

YAHYA KEMAL TANPINAR'A 7 VERMİŞ

Tanpınar hakkında elinde başka yeni belgeler de olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Samsakçı “Önümüzdeki yazılarda Tanpınar’ın edebiyat fakültesine kaydoluşu, hangi hocalardan ders aldığı, mezuniyetinden önce nasıl bir metin sunduğu, hangi hocalardan hangi dersler aldığına dair yeni belgeleri neşredeceğim. Mesela Tanpınar, hocası olan Yahya Kemal’den on üzerinden yedi almış” ifadelerini kullanıyor.

Tanpınar’ın saklı dünyası Türk edebiyatının meşhur kalemlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar’ın gizli dünyası, doğumunun 120. yılına has olarak hazırlanan program çerçevesinde oluşturulan sergide açığa çıkıyor...

Dil ve Edebiyat’tan Tanpınar’a has yeni sayı Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak neşredilen Dil ve Edebiyat dergisi, şubat sayısını “Eşikle Ufuk Arasında” başlığıyla meşhur yazar ve şair Ahmet Hamdi Tanpınar’a ayırdı.