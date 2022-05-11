Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Contemporary Istanbul ile Akbank ana partnerliğinde Haliç’in kıyısında tarihî Tersane İstanbul’da ön izlemesi başlayan ve yarın genel ziyarete açılacak fuarda, tarihi ve geleneği merkezine alan eserler de oldukça dikkat çekiyor. Onur Hastürk’ün Kanuni Sultan Süleyman’ın Divan’ından ilhamla ürettiği eserler, çağdaş sanatlar ile geleneksel dünya arasında bağ kuruyor. Sanatçının Fas’tan getirdiği pigment boyalarla oluşturdu mavi tonlu eserler ise özellikle görülmeye değer. Burcu Perçin de mazisi binlerce sene önceye uzanan Anadolu’daki antik şehirlerdeki eserleri, bugünün sanat ölçüleriyle tuvaline taşıyor.

TOPKAPI’YA KARŞI “TOPKAPI”

Fuarın asıl tarihle yoğrulan eseri ise “Topkapı”... İtalyan sanatçı Jannis Kounellis’in Akbank Sanat sponsorluğunda sanatseverlerle buluşturulan eseri, Haliç’ten Tarihî Yarımada’daki Topkapı Sarayı’na bakıyor. Sanatçı Kounellis eserinde Topkapı’nın kapalı hâlini ve katmanlı yapısını, metal ve çini malzemeler kullanarak tasvir ediyor. Küratör Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ise Kounellis’in 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından biri olduğunu kaydederek şunları söylüyor: Kounellis, İstanbul’a her zaman ilgi duydu. Bu kentin tarihleri, coğrafyaları ve kültürleri birleştiren dokusu onu daima heyecanlandırdı. Topkapı ise İstanbul’un tarihine, onun ve toplumsal ve siyasal geçmişine bir gönderme. Bu eserin bir yandan kunt ve kapalı, bir yandan önce kendi içine sonra dışına doğru açılan katmanlı yapısı bize iç içe geçmiş uzamları, ikili söylemleri, dinamik geçişleri düşündürüyor. Şimdi bu yapıtı Topkapı Sarayı’nın kendisiyle bakıştırıyoruz. Kounellis; dişil bir dili, anlatımı ve yapıtın kendi tokluğundan kaynaklanan somut gerçekliği çıkarıyor. Topkapı’nın Topkapı Sarayı karşısında zamana, mekâna, izleyiciye hatta kendisine direnebilmesinin ana nedeni bu...

NFT eserlerin yer aldığı bir bölüme de sahip olan CI Bloom, 15 Mayıs’a kadar açık kalacak.

Şehsuvâr Hanım’ın portresi ilk defa sergide Türk sanat tarihinde derin izler bırakan ressam ve hat sanatçısı Abdülmecid Efendi’nin bir eseri daha gün yüzüne çıktı.