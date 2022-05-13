Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Keret, hikâyelerinde adapte edilmiş dizi ve filmler ile yazarın bizzat yönetmen koltuğuna oturduğu eserleri buluşturan retrospektif mahiyetindeki program, 31 Mayıs’a kadar hem Pera Müzesi oditoryumunda, hem de müzenin web sitesinden ücretsiz izlenebilecek. 17 Mayıs’ta müzedeki gösterimin ardından gerçekleştirilecek söyleşide okurlar ve izleyiciler Keret’le bir araya gelme fırsatı bulacak. Programda yer alan yapımlardan üçü yazarın hayatından ve öykülerinden izler taşırken, dördünün yönetmen koltuğunda Etgar Keret oturuyor. “Aracı”, “Denizanası”, “Konuşma / Etgar Keret”, “Bilek Kesenler: Bir Aşk Hikâyesi”, “Etgar Keret: Hangi Hayvansınız?”, “Etgar Keret: Gerçek Bir Hikâyeden Uyarlanmıştır”, “Üstünkörü” ve “Dışarıda” program çerçevesinde gösterime girecek eserler arasında yer alıyor.

Sinemada bu hafta: Bir Anadolu masalı Yönetmen Murat Çeri "Bir Düş Gördüm" filminde sıcak ve gerçekçi taşra tasviri yapıyor; çocuksu bir Anadolu masalı anlatıyor.