Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dış Hazine Bölümünde açıklamalarda bulunan Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman “Şu anda eserimiz burada sergileniyor. Güvenliğiyle ilgili ya da başka bir konuda spekülasyon yapılamaz. Haberlerin kasıtlı olduğuna inanıyoruz. Bu dönem bunun gündeme gelmesi biraz da turizmi baltalamak için olduğu kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı. Kocaman, sahtecilik olduğunda dair iddialara “söz konusu değildir” diye cevap vererek sözlerine şöyle devam etti: Ortadaki elmasın yanında çevresindeki küçük değerli taşlar da her zaman tek tek sayılır. Mekânın yangın, hırsızlık gibi sistemleri sürekli kontrol ediliyor. Eserle ilgili bir çalışma olacaksa da bununla ilgili ayniyat birimi, zimmet sorumlusu, güvenlik birimi ve oluşturulan komisyon marifetiyle açılıp kapanır.

Milli Saraylar’dan 'Kaşıkçı Elması çalındı' iddiaların cevap Topkapı Sarayı’nda sergilenen en büyük elmas olan 86 karatlık Kaşıkçı Elması’nın çalındığı iddiaları üzerine Milli Saraylar’dan açıklama geldi.