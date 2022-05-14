Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Yaşlı kadın yanında oturan kocasına yüzünü dönüp “Hayat bir rüya değil mi?” diye soruyor. Kocası da gözlerini uzaklara dikip “Evet… Rüya içinde rüya” diye cevap veriyor…

Cannes seyircisini bile rahatsız edecek kadar “aykırı” filmleriyle nam salan yönetmen Gaspar Noé, işte Edgar Allan Poe şiirinden çıkardığı bu diyalogla açılan son filmi “Vortex”te hayatının bir rüya olduğunu vurgulayan çarpıcı bir hikâye anlatıyor. Yaşlı bir çiftin tükenişini merkezine alan eserin oyuncu kadrosunda Dario Argento, Françoise Lebrun ve Alex Lutz gibi oyuncular var.

ÖLÜME YÜRÜYÜŞ…

Paris’te geçen hikâyede her yeni gün ölüme daha çok yaklaşan bir karı kocayı tanımaya başlıyoruz ama isimlerini asla öğrenemiyoruz. Kalp problemleri olan yaşlı adam, sinema ve rüyalar üzerine bitecek gibi gözükmeyen bir kitap kaleme almaya çalışmaktadır. Emekli bir psikiyatr olan karısı ise ağır Alzheimer problemiyle boğuşmaktadır. Doktor kimliğiyle kendine reçete yazan yaşlı kadın, sokakta kaybolacak kadar hafızasını kaybetmiştir. İkisi de hasta olan çiftin birlikte yaşaması giderek zorlaşmaktadır. Oğulları olan Stéphane ise kendi uyuşturucu problemiyle boğuşmaktadır ve anne babasına yardım edecek durumda değildir. Ki kendi oğluyla bile zor alakadar olmaktadır. Bu yüzden ebeveynlerine bir bakım evinden söz eder ama bu teklifi her geçen gün tükenmekte olan yaşlı çiftin hiç hoşuna gitmez…

YÖNETMENİN HAFIZASI

Fransız Yönetmen Gaspar Noé bu dramatik hikâye üzerinden hayatı ve nihayetini sorgulamaya çalışıyor. Şüphesiz yönetmenin böyle bir eseri meydana getirmesinde üç sene evvel beyin kanaması geçirip ölümden dönmesinin tesiri büyük.

ÖLÜMÜ UNUTMA

Eserde bir ara radyoda konuşan uzmanlardan biri, ölümün artık toplumdan uzaklaşıp, medikal bir şeye dönüştüğünü söylüyor. Yönetmen Noé de, dingin bir şekilde eser boyunca seyircisine kaçınılmaz sonu hatırlatıyor. Ancak bu ölümle çaresiz yüzleşme durumuna, bir çiftin duygusal bağını da dâhil ediyor. Hafıza silinse de yürekteki sevginin yerini hep koruyacağını vurguluyor.

Eserde, modern insanın çeşitli yöntemlerle uyutulduğuna dair okumalar yapmak da mümkün. Bu sebeple uyuşturucularla birlikte, ilaçların öne çıkarılması dikkate şayan.

BÖLÜNMÜŞ EKRAN AYKIRILIĞI

Öte yandan yönetmen Noé, aykırı tarafını bu defa bölünmüş ekranla gösteriyor. Film boyunca beyazperde ikiye ayrılıyor ve bu şekilde orijinal, nispeten eseri biraz daha dinamik kılan bir görsel tasvir meydana getiriliyor. Fakat film, zaman zaman aşırı yavaşlayarak tesirini kaybediyor. Sevgi bağı ile ölüme sürükleniş temaları arasında gidip gelmenin de bunda tesiri oluyor.

Oyunculuk cephesine bakarsak; Dario Argento ve Françoise Lebrun’nın ikili performansları harikulade. Ancak irticalen yapılan diyaloglar her zaman bekleneni vermiyor.

Fakat bütün hantal yanlarına rağmen, doğru bir yerden bakıldığında fânilik üzerine tesirinden kolay kurtulamayacağınız bir eser ortaya çıkıyor… Fakat “Vortex”, yine de materyalist dünyada yaşayan bir Batılının, metafizik dünyayı yalpalayarak anlamlandırmaya çalışmasından başka bir şey değil… İzlemesi de büyük sabır gerektiriyor.

Yönetmen: Gaspar Noé

Tür: Dram

Ülke: Fransa

YENİDEN 'TEPKİ'

Ateşle oynama!

Stephen King, dünya edebiyatının en üretken, en popüler ve Hollywood'u en çok besleyen yazarlarından biri... “Tepki” de King'in 1980'de kaleme alıp, dört sene sonra Mark L. Lester tarafından beyazperdeye taşınan bir eseriydi. Şimdi korku türündeki bu eser, yeniden çekimle sinemalara tekrar misafir oluyor.

Keith Thomas'ın adapte ettiği “Tepki”, pirokinezi adlı garip ateş çıkarma güçlerine sahip bir kızın, kendisini ele geçirmek isteyen kötü güçlere karşı korumak için verdiği mücadeleyi işliyor.

Ryan Kiera Armstrong, Zac Efron, Sydney Lemmon, Gloria Reuben ve Michael Greyeyes'ın rol aldığı eserde geçen hikâye şöyle: Ebeveynleri Andy ile Vicky on yıldan uzun bir süredir kızları Charlie’yi benzeri görülmemiş ateş oluşturma yeteneğini kitle imha silahına dönüştürmek isteyen karanlık bir federal bürodan saklamak için firardadır. Charlie, gücünü nasıl kontrol altında tutacağını öğrense de bu giderek zorlaşmaktadır. İstenmeyen bir hadise ailenin yerini ortaya çıkarınca, Charlie’yi ele geçirmek üzere gizemli ajan görevlendirilir. Fakat kızın başka planları vardır.

Yönetmen: Keith Thomas

Tür: Korku

Ülke: ABD

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HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

Korku Takvimi

Ejderham ve Ben

Kurtuluş Hattı

Mefruh: Vahşeti Cin

Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu