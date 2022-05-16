Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen festivale, 98 ülkeden 1368 öğrenci filmi başvururken, “Kurmaca” ve “Belgesel” kategorilerinde 13 eser ödüle layık görüldü. Kurmaca kategorisinde yönetmenliğini Lovro Mrdjen’in yaptığı “Stamp” filmi birinci oldu. “Belgesel” kategorisinde ise birincilik mükâfatını “Trucage” filmi ile yönetmen Ahmed Abuzenada kazandı. Bu sene ilk defa seyirci oyları ile tespit edilen “Seyirci Özel Ödülü” de, Ernesto Redondo Vergera’nın “Contentment” adlı filmine gitti.

İstanbul Film Festivali’ndeki 27 filmin sesli betimlemesi görme engelli sinemaseverlerle buluşacak Turkcell, Hayal Ortağım uygulaması kapsamında, 41. İstanbul Film Festivali’ndeki 27 filmin sesli betimlemesini görme engelli sinemaseverlerle buluşturacak. Festivalde beyazperdeye taşınan önemli yapıtlar, sesli betimleme teknolojisi sayesinde sinema salonlarında takip edilebilecek