Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dijital alanda çalışacak sanatçılara yol gösterecek platform, Samsung Electronics Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Barış Gökpınar’ın ev sahipliğinde yapılan ve sanatçı Hakan Yılmaz ile Devrim Danyal’ın konuşmacı olarak yer aldığı programda tanıtıldı.

Sorularımızı cevaplayan Hakan Yılmaz, NFT’lerin herkesin gözünü dijital sanatlara çevirdiğini kaydederek “Kendi çapında bir şeyler üretmeye başlayanlar oldu. Fakat sanatla ilgisi olmayan köpük kitle, artık yok oluyor. Şu an NFT dünyasındaki bütün yatırımın yüzde 3’ü dijital sanat eseri. Fakat artık NFT’siz bir dijital sanat artık çok mümkün değil” diye konuşuyor.

Türkiye’deki ebru, minyatür ve hat gibi klasik sanatların da NFT olarak dijital dünyaya taşınması gerektiğini savunan sanatçı Yılmaz “Bazı sanat dalları çok kırılgan. Eğer teknolojiyle sentezlenmezlerse zaman içerisinde yok oluyorlar. Minyatür, ebru gibi geleneksel sanatlar da form değiştirerek var olmalı. Biz büyük bir kültürel hazinenin üzerinde oturuyoruz. Bunları eğer teknolojiyle birleştiremezsek yok olacaklarından endişe ediyorum” diye konuşuyor.

NFT MİNYATÜR

Klasik sanatları dijital dünyaya taşıdıklarını söyleyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam ediyor: Gücümün yettiklerini dijital sanata aktarmaya kararlıyım. Mesela Azerbaycan’da kadim halı desenlerini üreten okullar kapanıyor, gelenek yok olup gidiyordu. Sanatçı arkadaşım Orkhan Mammadov kadim halı desenlerini yapay zekâya öğretip, yeni desenler üretmesini sağladı. Biz de bunu NFT dünyaya taşıdık. Aynı zamanda Nakkaş Osman’ın Surname-i Hümayun’daki minyatürlerini katmanlandırarak NFT taşıdım. Geleneksel sanatlara yeni katmanlar ekleyebiliriz. Kendi kültüründe köklenmemiş bir sanatçı, hiçbir yere serpilemez. Bu dijital sanatlarda da geçerli” ifadelerini kullanıyor.

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