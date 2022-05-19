Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Türkiye’nin yeni kültür sanat noktası Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) ‘kalbi’nde yer alan Türk Telekom Opera Salonu, yapılan yenilemeden sonra renkli bir gala ile önceki gece kapılarını açtı. Geceye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da iştirak etti.

Galada sahne alan İstanbul Senfoni Orkestrası 'Türk Telekom Özel Performansı'nda, 12 parçalık repertuvarı icra etti. Şef Hasan Tura’nın yönettiği orkestraya; aralarında Mazhar Alanson’un da olduğu bazı sanatçılar eşlik etti. Alanson, seyircilere hasta olan grup arkadaşı Fuat Özkan’ın selamını ve dua isteğini iletti.

DİJİTAL SANAT GÖSTERİSİ GECEYE DAMGA VURDU

Orkestra performansı sırasında, salonun tamamına yansıtılan, yenilikçi sahne ve ışık tasarımıyla oluşturulan dijital sanat gösterisi, geceye damga vurdu. Türkiye’de ilk defa, bir senfoni orkestrası performansı dijital içerik ile harmanlandı.

Gösteri, orkestra tarafından seslendirilen 12 eserin hikâyelerinden ilhamla hazırlandı. Konuşma yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal da AKM’nin ana destekçisi olmaktan büyük gurur duyduklarını kaydederek "7 yıl sürecek desteğimiz ile yüksek teknoloji alanındaki birikimimizi millî kültürümüzün hizmetine sunacak olmanın heyecanı içindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM'de net mesaj: Kalabalıklar içinde tek kalsak da mücadele vereceğiz AKM'de sahnelenen "Zindandan Mehmed'e Mektup" Sergisi ve "Reis Bey" tiyatrosunun gösteriminde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün de kendi bencil hesapları için ülkeyi ateşe atmaktan çekinmeyenler vardı. Bugün de aynı yoldan gidenler var." diyerek, yalnız kalsalar da mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Türk Telekom AKM'nin ana destekçisi oldu Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşma ile Türk Telekom Atatürk Kültür Merkezi’nin ana destekçisi oldu. İmza töreninde konuşan Bakan Ersoy, "Türk Telekom’un bu sözleşme kapsamında vereceği desteğin AKM’de, hem bu teknolojik ve kurumsal kalitenin devamlılığında hem de uluslararası standartlarda oluşturduğumuz özgün yönetim anlayışının sürdürülmesi noktasında önemli katkısı olacaktır" dedi.