Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Kariyerinde “dibe” çok yaklaşıp geri dönen Hollywood aksiyonlarının tanınmış oyuncusu Nicolas Cage, kendi hâlini tiye aldığı “Yetenekli Bay Cage” adlı filmle yakın zamanda salonlara misafir olmuştu. Bu hafta ise oldukça sanatsal bir eserle karşımıza geliyor. Yönetmenliğini Michael Sarnoski’nin yaptığı “Pig” adlı bağımsız film, Cage’in canlandırdığı tabiatta yalnız başına yaşayan bir adamın çalınan hayvanını mafyanın elinden kurtarmaya çalışmasını ve peşinden ortaya çıkan durumları işliyor. Eserde Cage’in yanında Alex Wolff ve Adam Arkin de rol alıyor.

ORMANDAN HİKÂYELER

Hikâye ABD’nin kuzeyinde, şehrin dışındaki bir ormanda geçiyor. Mazisini yavaş yavaş öğrendiğimiz Rob (Nicolas Cage) adlı saçı sakalına karışmış adam, belli ki mazide çok şey yaşamış ve bunun ardından kendini sosyal hayattan tecrit etmiştir. Karanlık ormanın içerisindeki ahşap bir evde kalan Rob, oldukça kıymetli trüf mantarlarını, kendisine benzeyen nahoş bir domuz yardımı ile kolayca toplar ve spor arabasıyla yanına gelip giden genç iş adamı Amir’e satar. Ancak Rob’un hınzırı, bir gece kapısını kıran adamlarca kaçırılır. Tek arkadaşını kaybeden adam, çılgına döner ve bir balığın sudan çıkması gibi ormanı terk eder. Ancak, ormanın dışındaki restoranda ismini sorduğu tanıdığı bile 10 sene evvel ölmüştür. Sonra, bir zamanlar yaşadığı Portland şehrine dönüp Amir’le birlikte hırsızların izini sürer. Bunun için eski bağlantılarını kullanmaya başladıkça da, artık beslediği domuza benzeyen bu adamın kir ve tüylerinin altındaki namlı karakterle tanışırız.

'JOHN WICK' DEĞİL

Yönetmen Sarnoski’nin ilk uzun metrajlı filmi olan “Pig”, Nicolas Cage üzerine kurulmuş bir proje. Ancak Sarnoski, kaçırma hadisesi sonrası “John Wick” filmlerindeki gibi veya Liam Neeson’ın “Taken”da canlandırdığı tarzda bir intikam bekleyen seyirciyi ters köşeye yatırıyor. Malum Cage’in oyunculukları, şiddet ve aksiyonla iç içedir. Fakat bu defa Rob karakteri üzerinden, çaresiz bir adam portresi çiziliyor ve duygusal olarak yoğun bir hikâye meydana getiriliyor. Dolayısıyla Cage’i böylesine bir karakterin içerisinde görmek enteresan seyir tecrübesi oluyor.

NE KADAR DERİN?

Eserde pahalı restoranlardaki gösteriş budalalıklarıyla alay edilip, tüketim kültürünün delilik hâllerine göndermelerde bulunuluyor. Modern insana dersler veriliyor. Bir sahnede Rob, lüks restorandaki gösterişli sunumu bozup, restoranın şefine “Bunlar gerçek değil… Sen de gerçek değilsin. Niçin bu insanları önemsiyorsun? Hayatını onlar için yaşıyorsun” diyor.

Eserde trüf mantarı renginde, bağımsız film klişesi şeklinde loş sinematografi de meydana getiriliyor.

Fakat bence “Pig”, yine de gösterilmeye çalıştığı kadar derinlikli bir film olamıyor. Bu hâliyle biraz da başrol oyuncusunun yenilenen kariyer planına hizmet ediyor. Eserde, dost figürü olarak gösterilemeye çalışılan hayvan karakteri de tesirli olacak türeden değil…

Hasılı “Pig” düşünmeye iten, başrol oyuncusuyla şaşırtan ve belirli seyirci kitlesinin zevklerine hitap eden bir eser…

Yönetmen: Michael Sarnoski

Tür: Dram

Ülke: ABD

**

DEMONIC

Teknolojik şeytanlık!

“Yasak Bölge 9” ve “Elysium” gibi filmlerle tanıdığımız Neill Blomkamp’in yönettiği “Demonic”, korku ve bilim kurgu türlerini harmanlayan bir yapım... Annesinin geçmişte yaşadığı şeyleri yeni bir simülasyon teknolojisiyle görme fırsatı yakalayan Carly’nin yüzleştiği hakikatlere odaklanan eser; Carly Pope, Nathalie Boltt, Chris William Martin, Michael J Rogers ve Terry Chen gibi oyuncuları bir araya getiriyor. Eserde geçen hikâye şöyle: Annesinin işlediği cinayetler yüzünden hayatı altüst olan Carly, mazisinden bir türlü kurtulamamıştır. Bir gün beklemediği birinden mesaj alan kadın, annesinin irtibatları Vatikan’a kadar uzanan bir grubun kliniğinde olduğunu öğrenir. Geliştirilen bir simülasyon teknolojisi sayesinde insan zihnini inceleyerek, bilinçaltıyla bağlantı kurmayı başaran Therapol adlı grup, Carly’i de sisteme dâhil ederek gerçek suçluyu bulmak istediklerini söyler. Carly annesinin olduğu bu teknolojik hayale girer ama karşılaştığı şeyler, şeytani varlıklardır... Pandemi günlerinin dar cast imkânları altında çekilen eser, görüntü tekniği açısından yenilikler barındırsa da potansiyelinin altında kalan tesirsiz bir hikâye sunuyor.

Yönetmen: Neill Blomkamp

Tür: Korku

Ülke: ABD, Kanada

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

Süper Yetenek 2

Hayvan

Sivaslıyıh Gardaş

El Zebir

‘Altın Baklava’da 13 filme ödül Altın Baklava Film Akademisi VII. Uluslararası Film Festivali, 10-12 Mayıs tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirildi.