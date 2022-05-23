Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

TRT, “Humanitarian Film Festival” (İnsani Film Festivali) projesini hayata geçiriyor... Mültecilik, açlık, savaş gibi insani meselelerin sinema sanatıyla ele alınacağı festival, 26-27 Mayıs tarihlerinde Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleşecek. İki günlük festival boyunca film gösterimlerinden söyleşilere kadar pek çok faaliyet yapılacak. Festivalle pek çok global insani sıkıntıya ışık tutulacak.

Festivalde gösterilecek yapımlar arasında Mosayeb Hanaei’nin “Karanlıktan Önce” ve Abdullah Şahin’in “Krampon” adlı filmleri de var

DÜNYADAN 16 FİLM

Dünyanın dört bir yanından gelen filmlerin gösterileceği ve katılımcıları, film yapımcıları ve film endüstrisi profesyonelleriyle buluşturacak olan “Humanitarian Film Festival”, Türkiye, İran, Fransa, Kanada, İtalya, İspanya, Amerika ve Senegal gibi dünyanın farklı coğrafyalarından toplam 16 filme ev sahipliği yapacak. Film gösteriminin yanı sıra yarı finalist filmlerin yönetmenlerinin yer alacağı söyleşiler ve Ensar Altay, Suat Köçer, Mehmet Bahadır Er gibi isimlerle atölyelerin de gerçekleştirileceği festivalde ikinci günün sonunda ilk üçe giren filmlere ödüller verilecek.

‘Altın Baklava’da 13 filme ödül Altın Baklava Film Akademisi VII. Uluslararası Film Festivali, 10-12 Mayıs tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Etgar Keret filmleri geldi Realist ve fantastik unsurları bir araya getirdiği hikâyeleriyle tanınan İsrailli yazar Etgar Keret’in filmleri Pera Film’in “Çarpıcı Gündelik Yaşamlar” adlı antolojisiyle bugünlerde Türkiye’de ilk defa seyirciyle buluşuyor.