Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sanatçı Esra Carus, geçmişle bugünün aynasında, gerçeği sorguluyor. Carus, sergisinde yer verdiği işlerin aslında geçmişte ürettiklerinin birer parçası, anısı veya iz düşümü olduğunu kaydederek “Bu sergide, geçmişte yapmış olduğum işlerden arta kalan veya kullanmadığım kâğıt ve porselen malzemeyi yeni bir bütünlük içinde bir araya getirdim. Bugün onlara baktığımda sanki düzgün bir cümleyi bölüp parçalayarak bir şiir dizesi hâline dönüştürmeye çalıştığımı görüyorum” diyor. Sanatçı, işlerinde öteden bu yana olguların ve tanıklıkların gerçeklikle ilişkisi üzerine kafa yorduğunu da sözlerine ilave ediyor. “Hafızayı Onarmak” sergisi 4 Haziran’a kadar pazar ve pazartesi günleri hariç Maçka Sanat Galerisinde görülebilecek.

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