Türkiye Gazetesi

Kahta Kaymakamlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Oses Çiğköfte işbirliğiyle düzenlenen festivali yakından takip eden gazeteciler kente büyük hayranlık duydu.

Dünyaca ünlü şeflerin hünerli ellerinden çıkan lezzetli yemekleri tatma fırsatı da bulan yaklaşık 20 gazeteci, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'ndaki Kommagene Krallığı dönemine ait tanrı heykellerini yakından görmenin mutluluğunu yaşadı.

Eski Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Perre Antik Kenti, Tarihi Tuz Hanı, Keleş Konağı gibi tarihi ve turistik yerlerin yanı sıra Adıyaman Belediyesi’nin düzenlediği Kitap Fuarı’nı da gezen gazeteciler, OSES Çiğköfte Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yaşar’ın yoğurduğu çiğköftenin de tadına doyamadı. Gazeteciler ayrıca Meyir Çorbası, Pirpirim Cacığı, Sarımsaklı Pilav, Yarpuzlu Köfte, Hıtap gibi kente özgü lezzetli tatları da usta ellerden tatma fırsatı buldu.

Gazeteciler sosyal medya hesaplarında geziden ve festivalden duydukları memnuniyeti dile getiren paylaşımlarda bulundu.

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