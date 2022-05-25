Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Fidan Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen festivalin tanıtım toplantısı, Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde Aynalıkavak Kasrı'nda gerçekleştirildi. Burada konuşan festivalin direktörü Cemil Nazlı, ulusal ve uluslararası iki ayrı bölümde "kurmaca", "animasyon" ve "belgesel" olmak üzere 3 ayrı kategoride 6 en iyi eserin ödüllendireceğini, "Son Taslak" bölümünde ise 3 projeye 150 bin lira destek verileceğini, toplamda da ödül ve desteklerle dağıtılacak rakamın 300 bin lirayı bulacağını aktardı. Nazlı, ülke gösterimleri için bu sene Filistin'i seçtiklerini ifade ederek "Filistinli yönetmenlerin en güzel kısa filmlerinden bir seçki yapmayı düşünüyoruz" dedi. Festivalin Son Taslak Platform Direktörü Belkıs Bayrak da "İsraf da hem inanç sistemimizde hem de kültürümüzde aşina olduğumuz bir durum. Fakat bazen işlerimizi yaparken israf konusunu unutabiliyoruz. Bu ikisini de bu yıl ele almak istedik" diye konuştu. Programda ayrıca usta yönetmen Nazif Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Nuray Kayacan ve yönetmen Koray Sevindi de birer konuşma yaptı. 21-27 Kasım tarihleri arasında yapılacak festivale başvurular başladı.

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