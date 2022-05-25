Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Festival çerçevesinde gerçekleşecek “Kısa Film Yarışması” için başvurular 14 Temmuz’da son bulacak. Yarışma ile kısa filmlerin sanatsal gücünü seyirciler, genç yönetmenler ve sinema profesyonelleriyle birleştirerek yeni bakış açılarının beyazperdeye yansıtılması planlanıyor. “Engelsiz Filmler Festivali” programında yer alacak filmler 2 Ağustos tarihinde açıklanacak. Bu yıl para ödülü de verilecek yarışmada jüri üyeleri En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerini, izleyiciler de oylarıyla Seyirci Özel Ödülü’nü tespit edecek.

Filistin filmleri festivale geliyor “Âlemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali" bu yıl sekizinci defa sinemaseverlerle buluşacak.