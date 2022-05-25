Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Nemrut, Arsemia, Perre ve niceleri... Tarihin derinliklerine açılan pek çok “pencereyi” toprakları üzerinde barındıran Adıyaman, geçtiğimiz hafta sonu kadim kültürünü sanat ve gastronomiyle buluşturan bir festivale ev sahipliği yaptı. Kâhta Kaymakamlığınca UNESCO Dünya Mirası Nemrut Dağı'nın eteklerinde düzenlenen “Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları” festivalinde, Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden şefler yemekler yaptı, bölgenin yemek kültürü tanıtıldı ve farklı sanatsal faaliyetler gerçekleştirildi.

Oses Çiğköfte’nin ana sponsoru olduğu festivalde Nemrut Dağı eteğinde, yemekler tanıtıldı.

35 YEMEKTEN ÇIKAN ENSTALASYON

Sanatçı Zara’nın sahne aldığı festivalde sıra dışı bir sanat eseri de vardı! Türk sanatçı Elvan Özkavruk ile Litvanyalı Jovita Sakalauskaite'nin İzmir’deki yemekleri tekstil malzemeleriyle görselleştirdikleri “Commagene Table” adlı enstalasyon, 1.800 yıllık Cendere Köprüsü’nün yanında teşhir edildi. Sanata “lezzet” katan eserde 35 farklı yemek yer aldı. Sorularımızı cevaplayan sanatçı Özkavruk “İzmir çok farklı kültürlerin yemeklerinin buluştuğu bir şehir. Osmanlı, Girit, Boşnak, Musevi ve Arnavut mutfakları bu şehirde var. Biz de bu çok kültürlü yemek sofrasını bir sanat yerleştirmesi hâline getirdik. Bu eseri Jovita Sakalauskaite ile birlikte hazırladık. Bu, hem Doğu’nun hem de Batı’nın bir sofrada buluşması gibiydi. Çok kültürlülüğünün şimdi de sürdürülebilir olduğuna vurgu yaptık. Çünkü sadece Türkiye’nin değil bütün dünyanın toleransa çok ihtiyacı var” diyor.

Yemeklerin her birinin keçe, kumaş ve yün gibi tekstil malzemeleriyle sanat eserine dönüştüğünü söyleyen Özkavruk “Yemeklerin görsellerinden yola çıkarak onları hangi malzemeyle yapacağımıza karar verdik. Bazı yemekleri esere dönüştürmek kolaydı, bazılarının üzerine ise daha çok düşünmemiz gerekti. Mesela pirinçleri keçenden çok kolay bir şekilde yaptık. İzmir lokmasını meydana getirirken ise farklı kalıplar denemek durumunda kaldık” şekline konuşuyor.

Türkiye’nin farklı şehirlerindeki yemeleri benzer sanat eserlerine dönüştürmeyi planladıklarını anlatan Elvan Özkavruk “Batı’dan başladık ama bunu bütün Türkiye mutfaklarına taşımak istiyoruz. Belki Şanlıurfa ve Antep mutfağını sanat eserine dönüştürebiliriz. Çok zengin bir mutfağımız var. Biz de böylece sanata lezzet katıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

ISSIZ ADADA ESER ÜRETECEKLER

∂ Kâhta önümüzdeki aylarda yeni bir sanat faaliyetine ev sahipliği yapacak. “Commagene Table” adlı eserin küratörü Nihat Özdal, gastronomi ile sanatı buluşturduklarını kaydederek ağustos ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kâhta Belediyesinin destekleriyle yapacakları sıra dışı bienalin müjdesini şu sözlerle verdi: 15-25 Ağustos tarihleri arasında Kâhta ilçesi sınırlarında, Nevalı Çori karşısındaki ıssız ve isimsiz bir adada Kommagene Bineali’ni gerçekleştireceğiz. Atatürk Barajı yapıldıktan sonra oluşan bu adada, hayali bir medeniyet oluşturabilir miyiz düşüncesiyle bu faaliyeti yapacağız. 25 sanatçı, adada hem üretim yapacak hem de eserlerini sergileyecek.

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