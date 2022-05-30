Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Varşova Modern Sanat Müzesi Video ve Film Koleksiyonu’ndan bir antoloji sunan sergi; 1989 sonrası dünyada sanatın, yerleşik tarihsel ve kültürel anlatıları kırma, bilinenin ötesine, alan açma potansiyeline odaklanıyor. Salt’ın Beyoğlu ve Galata binalarına yayılan sergide Diane Severin Nguyen, Nathalie Djurberg, Agnieszka Polska, Józef Robakowski, Duncan Campbell, Deimantas Narkevicius, Shana Moulton, Jananne Al-Ani, Oleksiy Radinsky, Neil Cummings ve Marysia Lewandowska’nın işleri yer alıyor. Adını, Deimantas Narkevicius’un, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 20. yıl dönümü vesilesiyle ürettiği işinden alan sergi, eski ‘Doğu Bloku’ndan günümüz Doğu Avrupa’sına uzanan bir toplumsal panorama da sunuyor. Salt Galata, sergi çerçevesinde, 10 filmlik bir seçkiye de yer veriyor. Sergi, 14 Ağustos’a kadar açık kalacak.

Sergiyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan espriyi patlattı! 'Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Müziği Tarihi Sergisi’ni ziyaret etti ve ziyaret sonrası Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi terasında sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan, Cem Karaca ile ilgili bölüme geldiğinde ziyaretçiler, 'Deniz Üstü Köpürür' şarkısı ile sürpriz bir gösteri sundu. Erdoğan bunun üzerine 'Sıkıysa Müslüm Baba yapın' sözleri katılımcıları kahkahalara boğdu.