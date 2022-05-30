Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 12 Haziran tarihlerinde kadar gerçekleştirilecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ve Başkent Kültür Yolu Festivali, 2 bine yakın faaliyete ve 6 binden fazla sanatçıya ev sahipliği yapıyor. Biz de o faaliyetlerden bazılarını derledik...

> Ankara Resim ve Heykel Müzesi, festival boyunca 75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ve sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide, dikkat çeken sanatçıların resim, heykel, seramik ve özgün baskı çalışmaları bir araya geliyor. n Beyoğlu’ndaki Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi’nde ise “Kamera Arkası” sergisi yer alıp, yönetmen söyleşileri yapılıyor.

> AKM’de Hisart Canlı Tarih Müzesi tarafından İstanbul’un fethine münhasır eserlerin teşhir edildiği “Fetih İstanbul” sergisini görülebiliyor.

> Dünyaca meşhur Türk medya sanatçısı Refik Anadol’un dijital enstalasyonu “Rumi” de festival boyunca AKM Tiyatro Fuaye’de gezilebiliyor.

> Hüsamettin Koçan ise “Ayağımdaki Diken” sergisiyle AKM Galeri’de sanatseverlerle buluşuyor.

> Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, konser, tiyatro gösterimleri ve söyleşilerin yanı sıra Çoşkun Aral’ın “Anadolu’dan Yüzler” ve “Fotoğraflarla İstanbul” sergilerine ev sahipliği yapıyor.

> Ressam Ali Lei Gong’un “İz” isimli sergisi de Ruberu Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

BUIKA GELDİ

> Dünyanın en usta vokalleri arasında gösterilen İspanyol şarkıcı Buika bu akşam, dünyaca ünlü Bosna Hersekli sanatçı Dino Merlin ise 2 Haziran’da CSO Ada Ankara Ana Salon’da müzikseverlerle buluşacak.

> Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, CSO 4 Haziran’da dünyaca ünlü keman virtüözü Bomsori’ye eşlik edecek.

> Devlet Tiyatroları’nın özel gösterimleri festival boyunca tiyatroseverlerle buluşacak.

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