Türkiye Gazetesi

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara Ana Salon'daki konseri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes ile birlikte dinledi.

ERDOĞAN, BÜYÜKELÇİNİN DAVETİYLE SAHNEYE ÇIKTI

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, konser sonunda El Sistema's Fusion Ensemble'nin daveti için Emine Erdoğan'a teşekkür etti. Büyükelçinin daveti üzerine sahneye gelen Emine Erdoğan da müzisyenleri tek tek tebrik etti ve onlara çiçek verdi. Grup üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Emine Erdoğan, salondan ayrılırken konseri izlemeye gelen müzikseverlerle sohbet ederek özçekim yaptırdı.

Konser sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Venezuela ziyaretimizin unutulmazlarından El Sistema's Fusion Ensemble'yi yeniden dinleme fırsatını ülkemizde bulmak büyük mutluluk. Müziğin bilgeliğine, iyileştirici ruhuna en güzel örneği sergilediler. Orkestranın performansına hayran olmamak elde değil" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı şarkıcı Jamala, Emine Erdoğan'a övgüler yağdırdı Ukraynalı şarkıcı ve 2016 Eurovision birinci Jamala, Emine Erdoğan'ın Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için verdiği iftara katıldı. Şarkıcı, "Tüm dünya first lady'leri, hanımefendinin kadın ve çocuklar için gösterdiği bu kuvvetli iradeyi sahiplenmeli, dünyaya örnek olmalı" diye konuştu.

Ukrayna lideri Zelenski’nin eşi Olena Zelenska savaşın korkunç yüzünü anlattı! Emine Erdoğan mesajı dikkat çekti Rusya ve Ukrayna savaşında 2 ay geride kalırken, Devlet Başkanı Zelenski'nin eşi Olena Zelenska ilk kez Türk basınına konuştu. Çocuklarıyla birlikte gizli bir yerde saklandığını belirten ve bundan utanç duyan Zelenska, "Buna dayanmak denilebilirse dayanıyorum. 973 çocuğumuz Türkiye'ye tahliye edildi.” dedi. Emine Erdoğan’a da yardımlarından dolayı teşekkür eden Zelenska, “Emine Erdoğan'a minnettarım" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Ukraynalı savaş mağduru çocukları misafir etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Uluslararası toplumun bazı savaşlar için gösterdiği güçlü refleksi tüm insanlar ve tüm coğrafyalar için göstermesini diliyorum. Ülkeler arasındaki tüm sorunların diplomasi yoluyla halledilebildiği, insani diyaloğun müracaat edilecek yegane çözüm yolu olduğu bir dünyaya ihtiyacımız var” dedi.