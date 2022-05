Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Jüri tarafından seçilen eserler ise, hem Beyoğlu’ndaki Akbank Sanat'ta fiziki olarak hem de Metaverse’te sergilenmeye başladı. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme neticesinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yapılan 1.011 müracaat arasından 23 sanatçının 24 eseri sergi antolojisinde yer aldı.

115 BİN TL'LİK ÖDÜL

30 Temmuz’a kadar görülebilecek sergide Ahmet Berkin Günsay, Alara Başar, Ali Kanal, Begüm Çelik, Betül Sertkaya, Buğra Erol, Cemil Olgun Can, Dilara Başköylü, Elif Özen, Emre Çalış, Ferhat Tunç, Gizem Candan, İrem Sezer, Lalin Mercan, Nazif Can Akçalı, Oğuz Gököz, Özlem Cıbır, Özlem Köse, Rıdvan Aşar, Sümeyra Çetin, Yasemin Kaplan, Zeynep Sude Can ve Zülkif Esin’in eserleri yer alıyor. 40. yılını kutlayan yarışmanın bu yılki jüri üyeleri arasında İpek Duben, Çelenk Bafra, Gönül Nuhoğlu, Derya Bigalı ve serginin küratörlüğünü de üstlenen Fatoş Üstek yer aldı. 40. yılında “Açık Kart” temasıyla bütün Türkiye’deki genç sanatçı adaylarının davet edildiği yarışmanın ödül töreninde sergide eserleri yer alan genç sanatçılara toplamda 115 bin TL’lik ödül eşit olarak dağıtıldı.

Smyrna Antik Kenti Agorası metaverse’te: Roma dönemini bire bir yansıtacak İzmir’in Konak ilçesinde yer alan 2 bin 500 yıllık Smyrna Antik Kenti Agorası, metaverse (sanal evren) platformu aracılığıyla Roma dönemindeki halini yansıtan görüntülerle ziyarete açılacak.

36 saat boyunca neredeyse hiç uyumadılar! Her şey e-Devlet'i metaverse'e taşımak için Türkiye’nin bilim ve teknoloji üssü Bilişim Vadisi’nde Türkiye Açık Kaynak Platformu tarafından Hackathon yarışması düzenlendi. Blokzincir, NFT ve metaverse alanlarında 36 saat kesintisiz süren Hackathon yarışmasına 41 takımdan 112 geliştirici katıldı.