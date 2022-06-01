Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Sadberk Hanım Müzesi ve Yapı Kredi Müzesi iş birliğiyle hazırlanan sergi, Antik Çağ mermer heykeltıraşlık eserleri ile portre tasvirli sikkeleri bir araya getiriyor. Sergilenen eserlerle tarihî değişimler yansıtılırken, yontucu ve darpçıların da hikâyeleri anlatılıyor. Sorularımızı cevaplayan Yapı Kredi Müzesi Müdürü ve serginin küratörü Nihat Tekdemir “1992 yılında Kültür Bakanlığına bağlı ilk banka müzesi olarak kurulduk. Otuzuncu yılımızı da bir sergi ile kutluyoruz. Sekiz mermer heykeltıraşlık eseri ile 40 sikkeyi müzenin daimi teşhirinin üzerine kurguladık. Hikâyeler eşliğinde tarih anlatıyoruz” şeklinde konuşuyor.

“Serginin odağını heykeller ve sikkelerdeki yüz tasvirleri oluşturuyor. Yüz, sanatçılar için önemli bir figür. Sanatçılar bir heykel meydana getirirken iş bölümü yapmışlardı. Yüz kısımlarını ise en tecrübeli sanatçılar çalıştı” diyen Tekdemir sözlerine şöyle devam ediyor: Bizi geçmişe götüren yüz ifadelerinin farklı tiplerini sergide izleyebiliyoruz. MÖ 600’lü yıllardan itibaren başlayan Arkaik Dönem’den Klasik Çağ’a ve Roma Dönemi’ne geldiğinde bu ifadelerin değiştiğini görüyoruz. Önceleri idealist, ifadenin olmadığı heykelleri görüyoruz. Helenistik Dönem’de ise acı ve mutluluk gibi ifadeler yüze yansıyor. Roma Dönemi’nde ise yüz tasvirleri tamamen değişip, eserler realist bir üslupla yapılıyor.



Sergi, 27 Kasım 2022’ye kadar Yapı Kredi Müzesinde ziyaret edilebilecek.

ROMA, PROPAGANDA İÇİN HEYKEL DİKTİ

Heykellerin tarihin farklı dönemlerinde hükümdarlar tarafından propaganda maksadıyla kullanılabildiğini kaydeden Nihat Tekdemir “Heykellere imparatorların konulması, gücü bütün dünyaya duyurmak yani propaganda amacıyla olmuş. Roma, sonradan ele geçirdiği Anadolu gibi kritik coğrafyalara, anıtsal heykeller dikerek ulaşmaya çalışmış. İnsanların aktif olduğu noktalara imparator heykellerini, propaganda maksadıyla koymuş. Sanat da maalesef propaganda vasıtası olmuş” ifadelerini kullanıyor.

Ödüllü eserler Metaverse’te sergileniyor Genç sanatçılara destek olmak amacıyla Akbank Sanat’ın Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ile birlikte düzenlediği “Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması" sonuçlandı.