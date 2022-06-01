Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, doğduğu ve yıllar sonra müze açtığı köyü Baksı’ya bir dönüş anlatısı mahiyeti taşıyan otobiyografik sergisinde; çocukluk imgelerini, kırılmalarını ve masum tecrübelerini bir araya getiriyor. Sanatçı; heykel, resim ve enstalasyonlardan meydana gelen sergisi hakkında “Benim hayatımda, masum ve bana ait olanların izi her zaman daha derin oldu. Belki de bu sergi, başka hayatları anlamak ve anlatmak için üretmiş bir sanatçının, kendi yaşamına bakışı ve onunla yeniden tanışma yolunda seçtiği bir arınmadır” diyor. Sergi, 28 Temmuz'a kadar AKM Galeri’de görülebilecek. “Ayağımdaki Diken” ilk olarak 2017’de, Baksı Müzesinde açılmıştı.

Yüzler tarihin aynası Yapı Kredi Müzesi 30. yılını, “Ölümsüz Yüzler” adlı sergiyle kutluyor.

Ödüllü eserler Metaverse’te sergileniyor Genç sanatçılara destek olmak amacıyla Akbank Sanat’ın Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ile birlikte düzenlediği “Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması" sonuçlandı.