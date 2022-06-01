Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yapı Kredi Yayınları (YKY), başlık sayısında 6.000. kitaba ulaştı... En son basılan eser ise Cem Behar’ın “Kadîm ile Cedîd Arasında” adlı kitabı oldu. Yayınevi, bu başarıyı 4 Haziran'da Beyoğlu'ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat’ta düzenleyeceği konserle kutlayacak. Abdülbâki Nasır Dede’nin yazmalarında yer alan eserlerden oluşacak repertuvar, Loca’nın gelenekselleşen konser dizisi Harf’ten ve Nota’dan sanatçıları tarafından yorumlanacak.

Yapı Kredi 77 yaşında Türkiye’nin ilk özel bankası olarak, 1 milyon lira sermaye ile 9 Eylül 1944’te kurulan Yapı Kredi, 77’nci yaşını kutluyor.