Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler için bir buluşma noktası olan konserlerde, 3 Haziran’da Türkiye İş Bankasının Ankara Söğütözü’ndeki Teknoloji ve Operasyon Merkezinin (ATOM binası) servis alanında Yeni Türkü seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ücretsiz gerçekleşecek konserde; Yeni Türkü, sevilen şarkılarını Ankaralı sevenleri için söyleyecek. DJ performansıyla başlayacak faaliyet, konserle devam edecek. 17 Haziran’daki “Cuma İş Çıkışı”nda ise İzmir Kültürpark’ta Hey! Douglas sahne alacak.

Köye dönüşünü sanatla anlattı Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın 44. kişisel sergisi “Ayağımdaki Diken”, Kültür Yolu Festivaleri çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) sanatseverlerle buluşuyor.