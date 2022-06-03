Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük ilim adamlarından olan İmam Muhammed Gazali’nin İran’daki kabri, Türkiye’nin 13 yıl önceki yenileme teşebbüslerine rağmen harap hâlde... Tus şehrinde yer alan tarihî kabirdeki mezar taşlarının kırıldığı, bazılarının ise çöktüğü ve hâlihazırda üzerine yazılar kazındığı görülüyor. Âdeta kendi hâline bırakılan kabrin etrafında çöpler birikiyor. Alanda bulunan üç mezardan hangisinin İmam-ı Gazali hazretlerine ait olduğu da tam olarak anlaşılmıyor.

TÜRKİYE'NİN TEŞEBBÜSLERİYLE BAŞLADI, NETİCESİZ KALDI

Bölgeyi ziyaret eden Türk turistler, uzun zamandır bakım görmeyen türbeyi İranlı yetkililerinin korumaya aldıklarını söylediklerini ve bu yüzden restorasyonuna izin vermediklerini iddia ediyor. Gazali’nin kabrinde daha evvel Türkiye’nin teşebbüsleriyle bir restorasyonun başladığı ama neticesiz kaldığı biliniyor.

2009’da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran ziyaretinden sonra kabirde başlayan yenileme çalışmasında inşa edilen duvar tamamlanmadı. İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, en son 4 sene evvel restorasyon için "kısa zamanda projelendirme yapacaklarını" basına açıkladı.

Öte yandan diğer bir Sünni âlim Nizamülmülk’ün İsfahan şehrindeki mezarının da bakımsız hâlde olduğu biliniyor.

İstanbul’un Fethi’nin 569. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han kabri başında anıldı İstanbul’un Fethi’nin 569. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han, kabri başında anıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’da Fatih Sultan Mehmet Han’ın kabrini ziyaret ederek, "İstanbul’umuzu fetihle bize emanet eden Fatih Sultan Mehmet Han'ın, onun muzaffer askerinin, hepsinin ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.