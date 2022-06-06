Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sanatçı Ümmühan Özgür Yılmaz eserlerinde zamanın izlerini duvarlar üzerinden takip ediyor. İnsanların geçmişlerini biriktirerek geleceğe ulaştıklarını vurgulayan Ümmühan Yılmaz “Bazen bir ışık bazen de bir renk, bize yaşadıklarımızı hatırlatabiliyor ama tam olarak da aynı şeye dönüş yapamıyoruz. Farklı tecrübelerin üst üste gelmesiyle yeni bir gerçeklik oluşuyor; tıpkı duvarların üzerinde biriken izler gibi. Ancak o duvarı kazıdığımızda eskiye dair kalıntılara ulaşabiliyoruz” ifadelerini kullanıyor. Sergi 1 ay boyunca Kelimat Sanat Galerisinde ziyaret edilebilecek.

Ödüllü eserler Metaverse’te sergileniyor Genç sanatçılara destek olmak amacıyla Akbank Sanat’ın Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ile birlikte düzenlediği “Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması" sonuçlandı.