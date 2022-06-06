Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kronik Kitap’ın neşrettiği eser; Barbaro’nun altı asır evvel Deşt-i Kıpçak, Akkoyunlu Devleti, Osmanlı Devleti ve Venedik’e dair eneteresan metinlerini bugüne taşıyor. Akıcı üslubuyla dikkat çeken seyahatnamenin ilk kısmında Karadeniz’in kuzeyindeki hayat, detaylarıyla ele alınıyor. Eserin ikinci kısmı ise Akkoyunlu Uzun Hasan’ın tahta geçip 1478 yılındaki ölümüne kadar geçen zaman zarfındaki olayları ihtiva ediyor. Eser, yazarının kimliğinden ötürü dönemin tüm rengini ortaya koyuyor.

YKY'den 6.000. kitap Yapı Kredi Yayınları, Cem Behar'ın Kadîm ile Cedîd Arasında kitabı ile başlık sayısında 6.000. kitaba ulaştı.