Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Osmanlı tarihindeki en kanlı ihtilallerden biri olan Sultan Abdülaziz’e 1881’de yapılan darbenin incelendiği eserde, bugün bile hâlâ net olarak aydınlatılamayan sorulara cevap aranıyor. Eserde “Sultan Abdülaziz intihar mı etti, yoksa öldürüldü mü?”, “Çerkez Hasan darbeci paşalara nasıl suikast düzenledi?” ve “Mithat Paşa, Yıldız Mahkemesinde Sultan Abdülaziz’i darbeyle devirdikten sonra öldürmekle nasıl suçlandı?” gibi sorulara öne çıkıyor. Eserde, Sultan Abdülaziz’in intihar etmeyip, öldürüldüğü çeşitli bilgilerle ortaya konuyor ama Padişah ve devri, bugünün demokrasi kıstaslarıyla değerlendiriliyor.

Venedik elçisinin 6 asırlık notları Osmanlılara karşı ittifak kuran Venedikliler ile Akkoyunluların birbirlerine gönderdiği elçilerden biri olan Giosafat Barbaro’nun seyahatnamesi “Doğu’ya Yolculuk” adıyla okuyucuyla buluşuyor.