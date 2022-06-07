Türkiye Gazetesi

Bu yaz İstanbul'da Maneskin heyecanı yaşanacak. İtalyan rock grubu, Coachella, Rock in Rio, Rock Am Ring, Reading & Leeds ve Lollapalooza gibi festivallerin de dahil olduğu dünya turnesi kapsamında Charm Music iş birliği ile Küçükçiftlik Park'ta konser verecek. Etkinlik 23 Temmuz'da gerçekleşecek.

ROMA SOKAKLARINDAN DÜNYAYA...

Müzikal yolculuklarına 2015'te Roma sokaklarında çalarak başlayan grup, baş vokalist Damiano David, bassist Victoria De Angelis, gitarist Thomas Raggi ve baterist Ethan Torchio yer alıyor.

4 MİLYAR KERE DİNLENDİLER

Topluluk, 6 elmas plak, 133 platin ve 34 altınla Spotify'da dünyanın en çok dinlenen İtalyan müzik grubu seçildi. Maneskin, bütün dijital platformlarda yaklaşık 4 milyar dinlenmeye ulaştı.

Konsere tabutta çıkan şarkıcı, sevenlerini şaşkına çevirdi Bursa'da sahne alan şarkıcı Mehmet Çevik, açık havada ilk konserine tabut içinde çıktı. Görenleri şaşkına çeviren özel gösteri sonrası yaklaşık 3 saat sahne alan Çevik, sevilen şarkılarını Bursalılarla seslendirdi.

Annesi kanser tedavisi gören Edis konserinde gözyaşlarına hakim olamadı: Son 6 ayımız ailece çok zor geçti Ünlü şarkıcı Edis, dün akşam Harbiye’de konser verdi. Annesi 6 aydır kanser tedavisi gören şarkıcı, dün akşamki konserinde babasını karşısında görünce duygusal anlar yaşadı. Babasını karşısında gören popun güçlü ismi “Son 6 ayımız ailece çok zor geçti. Birden babamı karşımda görünce kötü oldum. Annem şu an İzmir'de ve son kemoterapisini alıyor” dedi.